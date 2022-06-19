Заява: Прошу звільнити мене із збереженням заробітної плати! Смішні анекдоти про роботу

За останні місяці гумор українців став зовсім іншим. У мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна або про російських окупантів, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у воєнний час.

"Телеграф" підготував порцію кумедних анекдотів про роботу, які подарують вам усмішку цього червневого дня.

- Сидоров, що за неподобство? Ви знову спите на роботі! З першого числа ви звільнені. — То це ж з першого. Чого ви мене зараз будите?

— Скажіть чому ви пішли з попереднього місця роботи? — Через втому. - Яку втому? — Не знаю, просто вони сказали, що від мене втомилися.

Колись я напишу заяву на звільнення і відпрацьовуючи два тижні щодня розігріватиму рибу в мікрохвильовій печі. Ця помста буде гарячою!

- Учора наш шеф проводив чемпіонат офісу з пасьянсу "Косинка". - І які призи? — Трьох переможців звільнили.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.