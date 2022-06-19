Заява: Прошу звільнити мене із збереженням заробітної плати! Смішні анекдоти про роботу
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За останні місяці гумор українців став зовсім іншим. У мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна або про російських окупантів, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у воєнний час.
"Телеграф" підготував порцію кумедних анекдотів про роботу, які подарують вам усмішку цього червневого дня.
- Сидоров, що за неподобство? Ви знову спите на роботі! З першого числа ви звільнені.
— То це ж з першого. Чого ви мене зараз будите?
— Скажіть чому ви пішли з попереднього місця роботи?
— Через втому.
- Яку втому?
— Не знаю, просто вони сказали, що від мене втомилися.
Колись я напишу заяву на звільнення і відпрацьовуючи два тижні щодня розігріватиму рибу в мікрохвильовій печі.
Ця помста буде гарячою!
- Учора наш шеф проводив чемпіонат офісу з пасьянсу "Косинка".
- І які призи?
— Трьох переможців звільнили.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.