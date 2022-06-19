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Заява: Прошу звільнити мене із збереженням заробітної плати! Смішні анекдоти про роботу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Заява: Прошу звільнити мене із збереженням заробітної плати! Смішні анекдоти про роботу Новина оновлена 19 червня 2022, 14:08

Гумор – надійний щит для нашого мозку від поганого настрою.

За останні місяці гумор українців став зовсім іншим. У мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна або про російських окупантів, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у воєнний час.

"Телеграф" підготував порцію кумедних анекдотів про роботу, які подарують вам усмішку цього червневого дня.

- Сидоров, що за неподобство? Ви знову спите на роботі! З першого числа ви звільнені.

— То це ж з першого. Чого ви мене зараз будите?

Анекдоти про роботу - Найсмішніше після звільнення це коли компанія виставляє твою вакансію на сайт і ти такий "Аааа, ось які у мене були обов'язки…"

— Скажіть чому ви пішли з попереднього місця роботи?

— Через втому.

- Яку втому?

— Не знаю, просто вони сказали, що від мене втомилися.

Анекдоти про роботу - Оголошення на дверях біля під'їзду: "Колеги, будьте обережні на сходах - двірник звільнився!"

Колись я напишу заяву на звільнення і відпрацьовуючи два тижні щодня розігріватиму рибу в мікрохвильовій печі.

Ця помста буде гарячою!

Анекдоти про роботу - — Мене звільнили з книгарні. - За що? — Я переставив усі біблії до розділу "Фантастика".

- Учора наш шеф проводив чемпіонат офісу з пасьянсу "Косинка".

- І які призи?

— Трьох переможців звільнили.

Анекдоти про роботу - Банк, з якого мене звільнили три роки тому, купив банк, де я працюю зараз, і мене знову звільнили. Невже тільки заради цього купували?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.

Теги:
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