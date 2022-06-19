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Заявление: Прошу уволить меня с сохранением заработной платы! Смешные анекдоты про работу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Заявление: Прошу уволить меня с сохранением заработной платы! Смешные анекдоты про работу Новость обновлена 19 июня 2022, 14:08

Юмор — надежный щит для нашего мозга от плохого настроения.

За последние месяцы юмор украинцев стал совсем другим. В сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в военное время.

"Телеграф" подготовил порцию смешных анекдотов о работе, которые подарят вам улыбку в этот июньский день.

— Сидоров, что за безобразие? Вы опять спите на работе! С первого числа вы уволены.

— Так это же с первого. Чего вы меня сейчас-то будите?

Анекдоты про работу - Самое смешное после увольнения, это когда компания выставляет твою вакансию на сайт и ты такой "Аааа, вот какие у меня были обязанности…"

— Скажите, почему вы ушли с предыдущего места работы?

— По причине усталости.

— Какой усталости?

— Не знаю, просто они сказали, что очень от меня устали.

Анекдоты про работу - Объявление на двери у подъезда: "Коллеги, будьте осторожны на лестнице — дворник уволился!"

Когда-нибудь я напишу заявление на увольнение и отрабатывая две недели буду каждый день разогревать рыбу в микроволновке.

Эта месть будет горячей!

Анекдоты про работу - — Меня уволили из книжного магазина. — За что? — Я переставил все библии в раздел "Фантастика".

— Вчера наш шеф проводил чемпионат офиса по пасьянсу "Косынка".

— И какие призы?

— Троих победителей уволили.

Анекдоты про работу - Банк, из которого меня уволили три года назад, купил банк, в котором я работаю сейчас, и меня снова уволили. Неужели только ради этого и покупали?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.

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