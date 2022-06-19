Заявление: Прошу уволить меня с сохранением заработной платы! Смешные анекдоты про работу
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За последние месяцы юмор украинцев стал совсем другим. В сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в военное время.
"Телеграф" подготовил порцию смешных анекдотов о работе, которые подарят вам улыбку в этот июньский день.
— Сидоров, что за безобразие? Вы опять спите на работе! С первого числа вы уволены.
— Так это же с первого. Чего вы меня сейчас-то будите?
— Скажите, почему вы ушли с предыдущего места работы?
— По причине усталости.
— Какой усталости?
— Не знаю, просто они сказали, что очень от меня устали.
Когда-нибудь я напишу заявление на увольнение и отрабатывая две недели буду каждый день разогревать рыбу в микроволновке.
Эта месть будет горячей!
— Вчера наш шеф проводил чемпионат офиса по пасьянсу "Косынка".
— И какие призы?
— Троих победителей уволили.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.