Заявление: Прошу уволить меня с сохранением заработной платы! Смешные анекдоты про работу

За последние месяцы юмор украинцев стал совсем другим. В сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в военное время.

"Телеграф" подготовил порцию смешных анекдотов о работе, которые подарят вам улыбку в этот июньский день.

— Сидоров, что за безобразие? Вы опять спите на работе! С первого числа вы уволены. — Так это же с первого. Чего вы меня сейчас-то будите?

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— Скажите, почему вы ушли с предыдущего места работы? — По причине усталости. — Какой усталости? — Не знаю, просто они сказали, что очень от меня устали.

Когда-нибудь я напишу заявление на увольнение и отрабатывая две недели буду каждый день разогревать рыбу в микроволновке. Эта месть будет горячей!

— Вчера наш шеф проводил чемпионат офиса по пасьянсу "Косынка". — И какие призы? — Троих победителей уволили.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.