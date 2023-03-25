Я никогда не слушаю музыку наедине. Со мной ее слушают еще 3 этажа! Шутки, которые поднимут настроение

Поддерживаем юмористический фронт, чтобы моральная выдержка украинцев во время войны была еще сильнее, а эмоциональное состояние — крепче. Чтобы не сойти с ума от потока новостей, нужно подбадривать себя и окружающих прикольными анекдотами не только о неудачах оккупантов.

"Телеграф" публикует актуальные анекдоты о музыке, которые точно поднимут настроение в этот день. Читаем и смеемся, и делимся шутками с друзьями!

Песня – это когда положили слова на музыку. Современная песня – это когда положили и на слова, и на музыку.

Учитель музыки: – Александр! Если ты будешь себя так плохо вести, я скажу твоим родителям, что у тебя есть талант!

Ищу настоящих любителей тяжелой музыки! Необходимо поднять пианино на пятый этаж…

– Как такое может быть, только что вы бросали в солиста гнилые яблоки, а теперь ему аплодируете?! – Я хочу, чтобы он еще раз вышел – у меня осталось еще два.

Мальчик играет на скрипке, а пес в это время воет на весь район. Заходит отец. - Сынок, ты можешь играть, что-то такое, чего пес не знает?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о любви.