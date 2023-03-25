Укр

Я никогда не слушаю музыку наедине. Со мной ее слушают еще 3 этажа! Шутки, которые поднимут настроение

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Я никогда не слушаю музыку наедине. Со мной ее слушают еще 3 этажа! Шутки, которые поднимут настроение

Благодаря юмору украинцы ободряют себя и окружающих

Поддерживаем юмористический фронт, чтобы моральная выдержка украинцев во время войны была еще сильнее, а эмоциональное состояние — крепче. Чтобы не сойти с ума от потока новостей, нужно подбадривать себя и окружающих прикольными анекдотами не только о неудачах оккупантов.

"Телеграф" публикует актуальные анекдоты о музыке, которые точно поднимут настроение в этот день. Читаем и смеемся, и делимся шутками с друзьями!

Песня – это когда положили слова на музыку. Современная песня – это когда положили и на слова, и на музыку.

анекдот о пожарном

Учитель музыки:

– Александр! Если ты будешь себя так плохо вести, я скажу твоим родителям, что у тебя есть талант!

анекдот об учителе музыки

Ищу настоящих любителей тяжелой музыки! Необходимо поднять пианино на пятый этаж…

анекдот о музыке и похоронах

– Как такое может быть, только что вы бросали в солиста гнилые яблоки, а теперь ему аплодируете?!

– Я хочу, чтобы он еще раз вышел – у меня осталось еще два.

анекдот о свадьбе

Мальчик играет на скрипке, а пес в это время воет на весь район. Заходит отец.

- Сынок, ты можешь играть, что-то такое, чего пес не знает?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о любви.

Теги:
#Музыка #Шутки #Юмор #Анекдоты