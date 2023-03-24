Если Притула начнет сбор средств, чтобы залить россию бетоном, я возьму кредит: свежие анекдоты на злобу дня

Смех – это лучшее лекарство против переживаний и плохого настроения

Даже несмотря на войну, которую развязала страна-агрессорша россия, украинцы ни на миг не потеряли уверенности в своей победе, позитивное настроение и чувство юмора. Любую ситуацию наши земляки мгновенно превращают в забавные шутки о российских оккупантах и президенте россии владимире путине.

"Телеграф" сделал подборку разных забавных анекдотов о войне, неудачах оккупантов и "простых" россиян для поднятия настроения всем нашим читателям. Читаем и смеемся, а также делимся с друзьями в соцсетях и мессенджерах.

Журналист спрашивает у путина: – Почему в россии так часто падают ракеты? – Не надо нагнетать. Они падают не чаще, чем взлетают. По крайней мере, пока…

Наконец-то пришла та достаточно теплая пора, когда можно спокойно открыть окно еще утром, чтобы на полную слышать эти звуки сирены…

В украинских биолабораториях выведена новая порода боевых собак Пес Дюли. Будут отправляться врагу в самые неожиданные места.

Единственная война, в которую может вступить лукашенко, – это война с колорадскими жуками во время сезона картофеля.

- Микола, чув як росіяни називають наше пиво? - Як? - Пі-іво - Повбивав би…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о весне.