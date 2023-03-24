Если Притула начнет сбор средств, чтобы залить россию бетоном, я возьму кредит: свежие анекдоты на злобу дня
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Даже несмотря на войну, которую развязала страна-агрессорша россия, украинцы ни на миг не потеряли уверенности в своей победе, позитивное настроение и чувство юмора. Любую ситуацию наши земляки мгновенно превращают в забавные шутки о российских оккупантах и президенте россии владимире путине.
"Телеграф" сделал подборку разных забавных анекдотов о войне, неудачах оккупантов и "простых" россиян для поднятия настроения всем нашим читателям. Читаем и смеемся, а также делимся с друзьями в соцсетях и мессенджерах.
Журналист спрашивает у путина:
– Почему в россии так часто падают ракеты?
– Не надо нагнетать. Они падают не чаще, чем взлетают. По крайней мере, пока…
Наконец-то пришла та достаточно теплая пора, когда можно спокойно открыть окно еще утром, чтобы на полную слышать эти звуки сирены…
В украинских биолабораториях выведена новая порода боевых собак Пес Дюли. Будут отправляться врагу в самые неожиданные места.
Единственная война, в которую может вступить лукашенко, – это война с колорадскими жуками во время сезона картофеля.
- Микола, чув як росіяни називають наше пиво?
- Як?
- Пі-іво
- Повбивав би…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о весне.