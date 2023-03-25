Я ніколи не слухаю музику наодинці. Зі мною її слухають ще 3 поверхи! Жарти, які піднімуть настрій

Підтримуємо гумористичний фронт, щоб моральна витримка українців під час війни була ще сильнішою, а емоційний стан — міцнішим. Щоб не збожеволіти від потоку новин, потрібно підбадьорювати себе і оточуючих прикольними анекдотами не тільки про невдачі окупантів.

"Телеграф" публікує актуальні анекдоти про музику, які точно піднімуть настрій цього дня. Читаємо і сміємося, і ділимося жартами із друзями!

Пісня — це коли положили слова на музику. Сучасна пісня — це коли положили і на слова, і на музику.

Учитель музики: – Олександре! Якщо ти будеш себе так погано поводити, я скажу твоїм батькам, що у тебе є талант!

Шукаю справжніх любителів важкої музики! Необхідно підняти піаніно на п’ятий поверх…

- Як таке може бути, тільки що ви кидали у соліста гнилі яблука, а тепер йому аплодуєте?! - Я хочу, щоб він ще раз вийшов — у мене залишилось ще два.

Хлопчик грає на скрипці, а пес у цей час виє на весь район. Заходить батько. - Синку, ти можеш грати, щось таке, чого пес не знає?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про кохання.