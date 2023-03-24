Якщо Притула почне збір коштів, щоб залити росію бетоном, я візьму кредит: свіжі анекдоти на злобу дня

Сміх – це найкращі ліки проти переживань та поганого настрою

Навіть попри війну, яку розв’язала країна-агресорка росія, українці ні на мить не втратили впевненості у своїй перемозі, позитивний настрій та почуття гумору. Будь-яку ситуацію наші земляки миттєво перетворюють на кумедні жарти про російських окупантів і президента рф володимира путіна.

"Телеграф" зробив добірку різних кумедних анекдотів про війну, невдачу окупантів і "простих" росіян для підняття настрою всім нашим читачам. Читаємо і сміємось, а також ділимось з друзями в соцмережах і месенджерах.

Журналіст запитує у путіна: - Чому в росії так часто падають ракети? - Не треба нагнітати. Вони падають не частіше, ніж злітають. Принаймні поки що…

Нарешті прийшла та достатньо тепла пора, коли можна спокійно відчинити вікно ще зранку, щоб наповну чути ці звуки сирени…

В українських біолабораторіях виведена нова порода бойових собак Пес Дюлі. Будуть надсилатися ворогові в найнеочікуваніші місця.

Єдина війна, в яку може вступити лукашенко — це війна з колорадськими жуками під час сезону картоплі.

- Микола, чув як росіяни називають наше пиво? - Як? - Пі-іво - Повбивав би…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про весну.