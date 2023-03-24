Якщо Притула почне збір коштів, щоб залити росію бетоном, я візьму кредит: свіжі анекдоти на злобу дня
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Навіть попри війну, яку розв’язала країна-агресорка росія, українці ні на мить не втратили впевненості у своїй перемозі, позитивний настрій та почуття гумору. Будь-яку ситуацію наші земляки миттєво перетворюють на кумедні жарти про російських окупантів і президента рф володимира путіна.
"Телеграф" зробив добірку різних кумедних анекдотів про війну, невдачу окупантів і "простих" росіян для підняття настрою всім нашим читачам. Читаємо і сміємось, а також ділимось з друзями в соцмережах і месенджерах.
Журналіст запитує у путіна:
- Чому в росії так часто падають ракети?
- Не треба нагнітати. Вони падають не частіше, ніж злітають. Принаймні поки що…
Нарешті прийшла та достатньо тепла пора, коли можна спокійно відчинити вікно ще зранку, щоб наповну чути ці звуки сирени…
В українських біолабораторіях виведена нова порода бойових собак Пес Дюлі. Будуть надсилатися ворогові в найнеочікуваніші місця.
Єдина війна, в яку може вступити лукашенко — це війна з колорадськими жуками під час сезону картоплі.
- Микола, чув як росіяни називають наше пиво?
- Як?
- Пі-іво
- Повбивав би…
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про весну.