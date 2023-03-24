Рус

Якщо Притула почне збір коштів, щоб залити росію бетоном, я візьму кредит: свіжі анекдоти на злобу дня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
facebook.com/bykvu Новина оновлена 24 березня 2023, 10:09

Сміх – це найкращі ліки проти переживань та поганого настрою

Навіть попри війну, яку розв’язала країна-агресорка росія, українці ні на мить не втратили впевненості у своїй перемозі, позитивний настрій та почуття гумору. Будь-яку ситуацію наші земляки миттєво перетворюють на кумедні жарти про російських окупантів і президента рф володимира путіна.

"Телеграф" зробив добірку різних кумедних анекдотів про війну, невдачу окупантів і "простих" росіян для підняття настрою всім нашим читачам. Читаємо і сміємось, а також ділимось з друзями в соцмережах і месенджерах.

Журналіст запитує у путіна:

- Чому в росії так часто падають ракети?

- Не треба нагнітати. Вони падають не частіше, ніж злітають. Принаймні поки що…

анекдот про ппо росії

Нарешті прийшла та достатньо тепла пора, коли можна спокійно відчинити вікно ще зранку, щоб наповну чути ці звуки сирени…

анекдот про росію і росіян

В українських біолабораторіях виведена нова порода бойових собак Пес Дюлі. Будуть надсилатися ворогові в найнеочікуваніші місця.

анекдот про росгвардію

Єдина війна, в яку може вступити лукашенко — це війна з колорадськими жуками під час сезону картоплі.

анекдот про росіян

- Микола, чув як росіяни називають наше пиво?

- Як?

- Пі-іво

- Повбивав би…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про весну.

Теги:
#Війна #Володимир Путін #Жарти #Гумор #Анекдоти