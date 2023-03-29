Мое состояние сегодня - дождем прибило к постели: смешные шутки о погоде

Весна, а особенно конец марта и начало апреля — это тот период, когда погода еще не может определиться какая она: теплая и ясная или холодная и дождливая. Вот еще вчера было так тепло, что хотелось уже ходить в шортах, а сегодня — пора снова доставать пуховик. Всем знакомо?

Не просто ведь так в сети так много различных шуток про прогнозы погоды. "Телеграф" предлагает и сегодня посмеяться над анекдотами про дождливую погоду.

Третий день идет дождь. У моей девушки депрессия, все время смотрит в окно… Если дождь не прекратится, придется впустить её в дом.

Локальные дожди — зло. Забегаешь в автобус, выходишь через 3 остановки в мокрой куртке с текущим зонтом на солнечную улицу, и все смотрят на тебя так, будто ты только что вернулся из болот Амазонки.

Во время дождя, очень хорошо спится. А знаете почему? Да потому что, нет пьяных криков под окнами или мелких с колонками!

С тех пор, как я выучил азбуку Морзе… не могу уснуть под дождь… Например, вчера я услышал… что дождь позвал меня выпить… Причем трижды и по имени…

Не знаю, как долго ещё будет идти дождь, но животные уже собрались парами и куда-то идут…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о любви. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!