Коротко о погоде - сломалась постиранная футболка: веселые анекдоты, которые поднимут вам настроение
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Синоптики — это очень важная и трудная профессия. Не успеешь рассказать в прогнозе о солнечной погоде, как тут же ветра кардинально меняются, и на улице дождь, а то и вовсе снег. От того в сети так много различных шуток про прогнозы погоды.
Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов про осень, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о погоде.
Из-за этой погоды вообще ничего делать не хочется. Не то чтобы до этого я что-то хотел делать, но вот сейчас прям вообще не хочется.
Единственные, кто не ворует контент друг у друга — это сайты погоды, на разных сайтах разный прогноз.
После курсов по раскрытию паранормальных способностей лучшие выпускники уходят в ясновидящие, а худшие – в Гидрометцентр.
У метеоролога спрашивают:
— Скажите, а Ваши прогнозы всегда сбываются?
— Всегда! Только даты не всегда.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.