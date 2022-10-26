Коротко о погоде - сломалась постиранная футболка: веселые анекдоты, которые поднимут вам настроение

Порция веселых анекдотов о синоптиках точно поднимет вам настроение на целый день

Синоптики — это очень важная и трудная профессия. Не успеешь рассказать в прогнозе о солнечной погоде, как тут же ветра кардинально меняются, и на улице дождь, а то и вовсе снег. От того в сети так много различных шуток про прогнозы погоды.

Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов про осень, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о погоде.

Из-за этой погоды вообще ничего делать не хочется. Не то чтобы до этого я что-то хотел делать, но вот сейчас прям вообще не хочется.

Единственные, кто не ворует контент друг у друга — это сайты погоды, на разных сайтах разный прогноз.

После курсов по раскрытию паранормальных способностей лучшие выпускники уходят в ясновидящие, а худшие – в Гидрометцентр.

У метеоролога спрашивают: — Скажите, а Ваши прогнозы всегда сбываются? — Всегда! Только даты не всегда.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.