Коротко про погоду - зламалася випрана футболка: веселі анекдоти, які піднімуть вам настрій
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Синоптики – це дуже важлива та важка професія. Не встигнеш розповісти у прогнозі про сонячну погоду, як одразу вітри кардинально змінюються, і на вулиці дощ, а то й зовсім сніг. Від того в мережі так багато різних жартів про прогнози погоди.
Раніше "Телеграф" склав добірку анекдотів про осінь, а тепер представляємо до вашої уваги добірку жартів про погоду.
Через цю погоду взагалі нічого робити не хочеться. Не те щоб до цього я щось хотів робити, але зараз прямо взагалі не хочеться.
Єдині, хто не краде контент один у одного — це сайти погоди, на різних сайтах різний прогноз.
Після курсів з розкриття паранормальних здібностей найкращі випускники йдуть у ясновидці, а найгірші – у Гідрометцентр.
У метеоролога запитують:
— Скажіть, а ваші прогнози завжди збуваються?
- Завжди! Лише дати не завжди.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.