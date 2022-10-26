Коротко про погоду - зламалася випрана футболка: веселі анекдоти, які піднімуть вам настрій

Порція веселих анекдотів про синоптики точно підніме настрій на цілий день.

Синоптики – це дуже важлива та важка професія. Не встигнеш розповісти у прогнозі про сонячну погоду, як одразу вітри кардинально змінюються, і на вулиці дощ, а то й зовсім сніг. Від того в мережі так багато різних жартів про прогнози погоди.

Раніше "Телеграф" склав добірку анекдотів про осінь, а тепер представляємо до вашої уваги добірку жартів про погоду.

Через цю погоду взагалі нічого робити не хочеться. Не те щоб до цього я щось хотів робити, але зараз прямо взагалі не хочеться.

Єдині, хто не краде контент один у одного — це сайти погоди, на різних сайтах різний прогноз.

Після курсів з розкриття паранормальних здібностей найкращі випускники йдуть у ясновидці, а найгірші – у Гідрометцентр.

У метеоролога запитують: — Скажіть, а ваші прогнози завжди збуваються? - Завжди! Лише дати не завжди.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.