Залишилося зовсім не довго втягувати живіт на вулиці, холоднішає: жарти про осінь

Нехай у вас завжди буде гарний настрій!

Попри те, що зараз більшість анекдотів на військову тематику, є і "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.

"Телеграф" підготував нову порцію смішних анекдотів про осінь та настання зими, які швидко відлякають сезонну депресію та погані думки. Читаємо та сміємося!

- І які у Вас плани на осінь? - Бухати буду... - Дозвольте, Ви ж на літо те саме планували! - Про що взагалі можна розмовляти з людиною, яка не вловлює семантичної різниці між феєрією задерикуватого літнього пияцтва та екзистенціалізмом депресивного осіннього запою?!

Якщо в осінньому парку закопати в листя кілька капканів, за день можна наловити багато хороших, жирних романтиків.

Якщо тобі самотньо цієї дощової осені — не засмучуйся. Осінь скоро закінчиться і тобі буде самотньо взимку.

Плани на осінь: 1. Захопитися золотом та багрянцем лісів. 2. Набирати повні козуби грибів. 3. Махати зграям перелітних птахів. 4. Допомагати білочкам збирати горішки на зиму. 5. Закопувати в листя всіх, хто ниє про осінню депресію.

Прийшла осінь. Тепер мені подобається займатись документами, бо з принтера вони вилазять тепленькими.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про жінок та чоловіків.