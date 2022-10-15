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Залишилося зовсім не довго втягувати живіт на вулиці, холоднішає: жарти про осінь

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Залишилося зовсім не довго втягувати живіт на вулиці, холоднішає: жарти про осінь Новина оновлена 15 жовтня 2022, 11:37

Нехай у вас завжди буде гарний настрій!

Попри те, що зараз більшість анекдотів на військову тематику, є і "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.

"Телеграф" підготував нову порцію смішних анекдотів про осінь та настання зими, які швидко відлякають сезонну депресію та погані думки. Читаємо та сміємося!

- І які у Вас плани на осінь?

- Бухати буду...

- Дозвольте, Ви ж на літо те саме планували!

- Про що взагалі можна розмовляти з людиною, яка не вловлює семантичної різниці між феєрією задерикуватого літнього пияцтва та екзистенціалізмом депресивного осіннього запою?!

анекдот про настання осені

Якщо в осінньому парку закопати в листя кілька капканів, за день можна наловити багато хороших, жирних романтиків.

жарт про осінь

Якщо тобі самотньо цієї дощової осені — не засмучуйся. Осінь скоро закінчиться і тобі буде самотньо взимку.

анекдот про осінь

Плани на осінь:

1. Захопитися золотом та багрянцем лісів.

2. Набирати повні козуби грибів.

3. Махати зграям перелітних птахів.

4. Допомагати білочкам збирати горішки на зиму.

5. Закопувати в листя всіх, хто ниє про осінню депресію.

анекдот про осінь

Прийшла осінь. Тепер мені подобається займатись документами, бо з принтера вони вилазять тепленькими.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про жінок та чоловіків.

Теги:
#Осінь #Жарти #Гумор #Анекдоти