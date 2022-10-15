Залишилося зовсім не довго втягувати живіт на вулиці, холоднішає: жарти про осінь
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Попри те, що зараз більшість анекдотів на військову тематику, є і "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.
"Телеграф" підготував нову порцію смішних анекдотів про осінь та настання зими, які швидко відлякають сезонну депресію та погані думки. Читаємо та сміємося!
- І які у Вас плани на осінь?
- Бухати буду...
- Дозвольте, Ви ж на літо те саме планували!
- Про що взагалі можна розмовляти з людиною, яка не вловлює семантичної різниці між феєрією задерикуватого літнього пияцтва та екзистенціалізмом депресивного осіннього запою?!
Якщо в осінньому парку закопати в листя кілька капканів, за день можна наловити багато хороших, жирних романтиків.
Якщо тобі самотньо цієї дощової осені — не засмучуйся. Осінь скоро закінчиться і тобі буде самотньо взимку.
Плани на осінь:
1. Захопитися золотом та багрянцем лісів.
2. Набирати повні козуби грибів.
3. Махати зграям перелітних птахів.
4. Допомагати білочкам збирати горішки на зиму.
5. Закопувати в листя всіх, хто ниє про осінню депресію.
Прийшла осінь. Тепер мені подобається займатись документами, бо з принтера вони вилазять тепленькими.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про жінок та чоловіків.