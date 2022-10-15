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Осталось совсем не долго втягивать живот на улице, холодает: уморительные шутки про осень

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Осталось совсем не долго втягивать живот на улице, холодает: уморительные шутки про осень Новость обновлена 15 октября 2022, 11:37

Пускай у вас будет всегда хорошее настроение!

Несмотря на то, что сейчас большинство анекдотов на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про осень и наступление зимы, которые быстро отпугнут сезонную депрессию и плохие мысли. Читаем и смеемся!

- И какие у Вас планы на осень?

- Бухать буду…

- Позвольте, Вы же на лето то же самое планировали!

- О чем вообще можно разговаривать с человеком, который не улавливает семантической разницы между феерией задорного летнего пьянства и экзистенциализмом депрессивного осеннего запоя?!

анекдот про осень

Если в осеннем парке закопать в листву несколько капканов, за день можно наловить много хороших, жирных романтиков.

анекдот про наступление осени

Если тебе одиноко этой дождливой осенью — не печалься. Осень скоро закончится и тебе будет одиноко зимой.

шутка про осень

Планы на осень:

1. Восторгаться золотом и багрянцем лесов.

2. Набирать полные лукошки грибов.

3. Махать вслед стаям перелетных птиц.

4. Помогать белочкам собирать орешки на зиму.

5. Закапывать в листья всех, кто ноет об осенней депрессии.

анекдот про осень

Пришла осень. Теперь мне нравится заниматься документами, потому что из принтера они вылезают тепленькими.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о женщинах и мужчинах.

Теги:
#Осень #Шутки #Юмор #Анекдоты