Осталось совсем не долго втягивать живот на улице, холодает: уморительные шутки про осень
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Несмотря на то, что сейчас большинство анекдотов на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.
"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про осень и наступление зимы, которые быстро отпугнут сезонную депрессию и плохие мысли. Читаем и смеемся!
- И какие у Вас планы на осень?
- Бухать буду…
- Позвольте, Вы же на лето то же самое планировали!
- О чем вообще можно разговаривать с человеком, который не улавливает семантической разницы между феерией задорного летнего пьянства и экзистенциализмом депрессивного осеннего запоя?!
Если в осеннем парке закопать в листву несколько капканов, за день можно наловить много хороших, жирных романтиков.
Если тебе одиноко этой дождливой осенью — не печалься. Осень скоро закончится и тебе будет одиноко зимой.
Планы на осень:
1. Восторгаться золотом и багрянцем лесов.
2. Набирать полные лукошки грибов.
3. Махать вслед стаям перелетных птиц.
4. Помогать белочкам собирать орешки на зиму.
5. Закапывать в листья всех, кто ноет об осенней депрессии.
Пришла осень. Теперь мне нравится заниматься документами, потому что из принтера они вылезают тепленькими.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о женщинах и мужчинах.