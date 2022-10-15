Осталось совсем не долго втягивать живот на улице, холодает: уморительные шутки про осень

Пускай у вас будет всегда хорошее настроение!

Несмотря на то, что сейчас большинство анекдотов на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про осень и наступление зимы, которые быстро отпугнут сезонную депрессию и плохие мысли. Читаем и смеемся!

- И какие у Вас планы на осень? - Бухать буду… - Позвольте, Вы же на лето то же самое планировали! - О чем вообще можно разговаривать с человеком, который не улавливает семантической разницы между феерией задорного летнего пьянства и экзистенциализмом депрессивного осеннего запоя?!

Если в осеннем парке закопать в листву несколько капканов, за день можно наловить много хороших, жирных романтиков.

Если тебе одиноко этой дождливой осенью — не печалься. Осень скоро закончится и тебе будет одиноко зимой.

Планы на осень: 1. Восторгаться золотом и багрянцем лесов. 2. Набирать полные лукошки грибов. 3. Махать вслед стаям перелетных птиц. 4. Помогать белочкам собирать орешки на зиму. 5. Закапывать в листья всех, кто ноет об осенней депрессии.

Пришла осень. Теперь мне нравится заниматься документами, потому что из принтера они вылезают тепленькими.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о женщинах и мужчинах.