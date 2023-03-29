Мій стан сьогодні – дощем прибило до ліжка: смішні жарти про погоду

Читайте смішні анекдоти та жарти про прогноз погоди та піднімайте собі настрій.

Весна, а особливо кінець березня і початок квітня — це той період, коли погода ще не може визначитися яка вона: тепла та ясна чи холодна та дощова. Ще вчора було так тепло, що хотілося вже ходити в шортах, а сьогодні — час знову діставати пуховик. Усім знайоме?

Адже не просто так у мережі так багато різних жартів про прогнози погоди. "Телеграф" пропонує і сьогодні посміятися з анекдотів про дощову погоду.

На третій день дощ. У моєї дівчини депресія, весь час дивиться у вікно… Якщо дощ не припиниться, доведеться впустити її до хати.

Локальні дощі – зло. Забігаєш в автобус, виходиш через 3 зупинки в мокрій куртці з парасолькою на сонячну вулицю, і всі дивляться на тебе так, ніби ти щойно повернувся з боліт Амазонки.

Під час дощу дуже добре спиться. А чи знаєте чому? Та тому, що немає п’яних криків під вікнами або молоді з колонками!

З того часу, як я вивчив абетку Морзе… не можу заснути під дощ… Наприклад, учора я почув… що дощ покликав мене випити… Причому тричі й на ім’я…

Не знаю, як довго ще йтиме дощ, але тварини вже зібралися парами і кудись ідуть.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про кохання. Смійтеся самі та ділитесь з друзями у соціальних мережах та месенджерах!