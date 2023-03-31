За последние семь попыток похудеть я поправился на 18 кг: уморительные шутки про диеты

Читайте смешные анекдоты и шутки, чтобы позитив сопровождал вас целый день.

Скоро лето, и многие девушки, да и парни, активно направились в спортзалы, чтобы подготовить себя и свое тело к жаркому сезону. Уже достаточно стандартная картина — все сидят на диетах, качают прес и мечтают, чтобы поскорее настала осень, чтобы полакомиться чем-нибудь вкусненьким.

"Телеграф" рекомендует улыбнуться шуткам о еде, диетах и похудении. Эта порция анекдотов 100% подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день. Возможно вы даже найдете себя в этих приколах.

— Скажите, а ваш диета действительно гарантирует результаты за короткий срок? — О да! — Дело в том, что мне муж сделал чудесный подарок на день рождения, но я не могу в него влезть. — Мадам, мы обещаем, что через два месяца вы сможете свободно надеть ваше новое платье… — При чем здесь платье?! Муж подарил мне машину!

Внимание! Новая диета "Шимпанзе" для гарантированного похудения! Все, что вам нужно делать, это съедать 10 бананов в день, и лазать по деревьям в течение 12 часов.

Я так думаю, единственный шанс похудеть с помощью зеленого чая — лазить в горы собирать его самой.

Как гарантированно взбесить жену: — Садишься на диету вместе с ней. — Ты худеешь, она нет. Всё.

Если женщина села на диету, стала качать пресс — это значит, что ей через два часа ехать на море.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о спорте. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!