За останні сім спроб схуднути я погладшав на 18 кг: смішні жарти про дієти

Читайте смішні анекдоти та жарти, щоб позитив супроводжував вас цілий день.

Незабаром літо, і багато дівчат, та й хлопці, активно попрямували до спортзалів, щоб підготувати себе та своє тіло до спекотного сезону. Вже досить стандартна картина — всі сидять на дієтах, качають прес і мріють, щоб скоріше настала осінь, щоб поласувати чимось смачненьким.

"Телеграф" рекомендує посміхнутися жартам про їжу, дієти і схуднення. Ця порція анекдотів 100% подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день. Можливо, ви навіть знайдете себе в цих приколах.

— Скажіть, а ваша дієта справді гарантує результати за короткий термін? - О так! — Річ у тому, що мені чоловік зробив чудовий подарунок на день народження, але я не можу до нього влізти. — Мадам, ми обіцяємо, що за два місяці ви зможете вільно одягнути вашу нову сукню… — До чого тут сукня?! Чоловік подарував мені машину!

Увага! Нова дієта "Шимпанзе" для гарантованого схуднення! Все, що вам потрібно робити, це з’їдати 10 бананів на день і лазити по деревах протягом 12 годин.

Я так думаю, що єдиний шанс схуднути за допомогою зеленого чаю — лазити в гори збирати його самої.

Якщо жінка сіла на дієту, почала качати прес — це означає, що їй через дві години їхати на море.

Як гарантовано розлютити дружину: — Сідаєш на дієту разом із нею. - Ти худнеш, вона ні. Все.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про спорт. Смійтеся самі та ділитесь з друзями у соціальних мережах та месенджерах!