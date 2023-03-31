Рус

За останні сім спроб схуднути я погладшав на 18 кг: смішні жарти про дієти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
За останні сім спроб схуднути я погладшав на 18 кг: смішні жарти про дієти Новина оновлена 31 березня 2023, 08:40

Читайте смішні анекдоти та жарти, щоб позитив супроводжував вас цілий день.

Незабаром літо, і багато дівчат, та й хлопці, активно попрямували до спортзалів, щоб підготувати себе та своє тіло до спекотного сезону. Вже досить стандартна картина — всі сидять на дієтах, качають прес і мріють, щоб скоріше настала осінь, щоб поласувати чимось смачненьким.

"Телеграф" рекомендує посміхнутися жартам про їжу, дієти і схуднення. Ця порція анекдотів 100% подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день. Можливо, ви навіть знайдете себе в цих приколах.

— Скажіть, а ваша дієта справді гарантує результати за короткий термін?

- О так!

— Річ у тому, що мені чоловік зробив чудовий подарунок на день народження, але я не можу до нього влізти.

— Мадам, ми обіцяємо, що за два місяці ви зможете вільно одягнути вашу нову сукню…

— До чого тут сукня?! Чоловік подарував мені машину!

Анекдоти про дієти та схуднення

Увага! Нова дієта "Шимпанзе" для гарантованого схуднення! Все, що вам потрібно робити, це з’їдати 10 бананів на день і лазити по деревах протягом 12 годин.

Анекдоти про дієту

Я так думаю, що єдиний шанс схуднути за допомогою зеленого чаю — лазити в гори збирати його самої.

Приколи про схуднення

Якщо жінка сіла на дієту, почала качати прес — це означає, що їй через дві години їхати на море.

Жарти про схуднення

Як гарантовано розлютити дружину:

— Сідаєш на дієту разом із нею.

- Ти худнеш, вона ні.

Все.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про спорт. Смійтеся самі та ділитесь з друзями у соціальних мережах та месенджерах!

Теги:
#Сміх #Жарти #Гумор #Анекдот #Приколи #Анекдоти #Смішні анекдоти #Анекдот дня