За останні сім спроб схуднути я погладшав на 18 кг: смішні жарти про дієти
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Незабаром літо, і багато дівчат, та й хлопці, активно попрямували до спортзалів, щоб підготувати себе та своє тіло до спекотного сезону. Вже досить стандартна картина — всі сидять на дієтах, качають прес і мріють, щоб скоріше настала осінь, щоб поласувати чимось смачненьким.
"Телеграф" рекомендує посміхнутися жартам про їжу, дієти і схуднення. Ця порція анекдотів 100% подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день. Можливо, ви навіть знайдете себе в цих приколах.
— Скажіть, а ваша дієта справді гарантує результати за короткий термін?
- О так!
— Річ у тому, що мені чоловік зробив чудовий подарунок на день народження, але я не можу до нього влізти.
— Мадам, ми обіцяємо, що за два місяці ви зможете вільно одягнути вашу нову сукню…
— До чого тут сукня?! Чоловік подарував мені машину!
Увага! Нова дієта "Шимпанзе" для гарантованого схуднення! Все, що вам потрібно робити, це з’їдати 10 бананів на день і лазити по деревах протягом 12 годин.
Я так думаю, що єдиний шанс схуднути за допомогою зеленого чаю — лазити в гори збирати його самої.
Якщо жінка сіла на дієту, почала качати прес — це означає, що їй через дві години їхати на море.
Як гарантовано розлютити дружину:
— Сідаєш на дієту разом із нею.
- Ти худнеш, вона ні.
Все.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про спорт. Смійтеся самі та ділитесь з друзями у соціальних мережах та месенджерах!