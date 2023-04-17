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Пожарник Степан стоял и бездействовал. Банк горел — кредит гасился: лучшие анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Социальные сети Новость обновлена 17 апреля 2023, 10:47

Забавные шутки ко Дню пожарной охраны в Украине 17 апреля

В этот понедельник, 17 апреля, в Украине отмечается праздник — День работников пожарной охраны. Мы все ценим их работу в такой тяжелый для нашей страны период, когда российские захватчики уничтожают наши дома и отбирают жизни мирных людей. Чтобы хоть немного отвлечься от плохих новостей, "Телеграф" приготовил подборку позитивных шуток, которые точно заставят вас улыбнуться в этот день.

"Телеграф" поздравляет всех причастных к пожарной охране в Украине, желает всем много улыбок и хорошего настроения, ведь только когда человек смеется — он становится добрее в этом непростом мире.

Устроился мужик на работу пожарником. Через месяц встречает друга, тот спрашивает как работается.

- Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, обмундирование… Опять же, ребята хорошие подобрались, в шашки играем, в домино… Но блин, как пожар, так хоть увольняйся!

анекдот про пожарного героя

Начальник пожарной охраны вразвалочку, руки в карманах, заходит в комнату, где обычно в ожидании вызова сидит бригада, и спокойно так говорит:

- Мужики, собирайтесь потихоньку, здание налоговой полиции горит…

анекдот про доброго пожарного

Пожарные уезжают на учения. Брандмейстер инструктирует дежурного:

- Если в городе без нас случится пожар — Ваши действия?

- Буду поддерживать огонь до Вашего возвращения, сэр!

анекдот про пожарных

Шофер пожарного автомобиля просит рядового пожарного посмотреть, работает ли проблесковый маячок на крыше кабины.

Рядовой: "Работает! Нет, не работает. Опять работает, не работает…".

анекдот про пожарного и жену

Гадалка — клиенту:

- Я вижу Ваше будущее. Оно прекрасно: высокая должность, Вы быстро карабкаетесь по лестнице, Вы в блестящей форме.

Клиент:

- Это я все знаю. Я пожарный.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку актуальных анекдотов о Пасхе-2023. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!

Теги:
#Шутки #Юмор #Пожарные #День пожарной охраны #Анекдоты