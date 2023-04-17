Пожарник Степан стоял и бездействовал. Банк горел — кредит гасился: лучшие анекдоты

В этот понедельник, 17 апреля, в Украине отмечается праздник — День работников пожарной охраны. Мы все ценим их работу в такой тяжелый для нашей страны период, когда российские захватчики уничтожают наши дома и отбирают жизни мирных людей. Чтобы хоть немного отвлечься от плохих новостей, "Телеграф" приготовил подборку позитивных шуток, которые точно заставят вас улыбнуться в этот день.

"Телеграф" поздравляет всех причастных к пожарной охране в Украине, желает всем много улыбок и хорошего настроения, ведь только когда человек смеется — он становится добрее в этом непростом мире.

Устроился мужик на работу пожарником. Через месяц встречает друга, тот спрашивает как работается. - Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, обмундирование… Опять же, ребята хорошие подобрались, в шашки играем, в домино… Но блин, как пожар, так хоть увольняйся!

Начальник пожарной охраны вразвалочку, руки в карманах, заходит в комнату, где обычно в ожидании вызова сидит бригада, и спокойно так говорит: - Мужики, собирайтесь потихоньку, здание налоговой полиции горит…

Пожарные уезжают на учения. Брандмейстер инструктирует дежурного: - Если в городе без нас случится пожар — Ваши действия? - Буду поддерживать огонь до Вашего возвращения, сэр!

Шофер пожарного автомобиля просит рядового пожарного посмотреть, работает ли проблесковый маячок на крыше кабины. Рядовой: "Работает! Нет, не работает. Опять работает, не работает…".

Гадалка — клиенту: - Я вижу Ваше будущее. Оно прекрасно: высокая должность, Вы быстро карабкаетесь по лестнице, Вы в блестящей форме. Клиент: - Это я все знаю. Я пожарный.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку актуальных анекдотов о Пасхе-2023. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!