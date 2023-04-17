Пожежник Степан стояв і не рухався. Банк горів — кредит гасився: кращі анекдоти

Цього понеділка, 17 квітня, в Україні відзначається свято – День працівників пожежної охорони. Ми всі цінуємо їхню роботу в такий важкий для нашої країни період, коли російські загарбники знищують наші оселі і забирають життя мирних людей. Щоб хоч трохи відволіктися від поганих новин, "Телеграф" приготував добірку позитивних жартів, які точно змусять вас усміхнутися цього дня.

"Телеграф" вітає всіх причетних до пожежної охорони в Україні, бажає всім багато усмішок і гарного настрою, адже тільки коли людина сміється — вона стає добрішою у цьому непростому світі.

Влаштувався чоловік на роботу пожежником. Через місяць зустрічає друга, той питає, як працюється. – Ти знаєш, непогано. Зарплата пристойна, платять вчасно, пайок, спорядження... Знову ж таки, хлопці добрі підібралися, у шашки граємо, в доміно... Але блін, як пожежа, то хоч звільняйся!

Начальник пожежної охорони перевальцем, руки в кишенях, заходить до кімнати, де зазвичай в очікуванні виклику сидить бригада, і спокійно так каже: - Мужики, збирайтеся потихеньку, будівля податкової поліції горить…

Пожежники їдуть на навчання. Брандмейстер інструктує чергового: - Якщо у місті без нас трапиться пожежа – Ваші дії? - Підтримуватиму вогонь до Вашого повернення, сер!

Шофер пожежного автомобіля просить рядового пожежника подивитися, чи працює проблисковий маячок на даху кабіни. Рядовий: "Працює! Ні, не працює. Знову працює, не працює…".

Ворожка — клієнту: – Я бачу Ваше майбутнє. Воно прекрасне: висока посада, Ви швидко піднімаєтесь сходами, Ви в блискучій формі. Клієнт: – Це я все знаю. Я пожежник.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку актуальних анекдотів про Великдень-2023. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!