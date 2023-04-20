Мама говорила, что "еще сто таких будет" - осталось 85: веселые анекдоты про женщин

Девушки — это прекрасная половина общества, однако уже с трудом можно сказать, что она слабая. Вы видели какие гантели они таскают в спортзалах, чтобы "подготовиться к лету"? Или маму с двумя малышами на руках, которая еще и пакет может нести. Ни в коем случае не называйте их слабым полом, разве что если умеете уворачиваться от сковородок.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов и шуток про женщин. Читайте и поднимайте себе настроение вместе с нами!

— Моя жена напоминает Терминатора. — Так достает или такая некрасивая, как Шварценеггер? — Да нет, просто постоянно требует новую одежду и автомобиль.

— Муж меня любит за недостаток фантазии… — Это как понять? — Мне никогда не достает фантазии придумать, за что бы на него обидеться…

Соседка сказала, что у хорошего мужа в лексиконе должно быть только 3 слова: "люблю", "куплю", "поедем". До чего ж болтливый у неё муж. Мой обходится двумя словами: "Да, дорогая".

Раньше, когда не было оповещений в соцсетях, девушкам приходилось делать кудри, чтобы люди узнали о их дне рождения. Тяжелое было время.

У нас, женщин, все просто. Если мужик хороший — значит, будет другом. Если козел, то это любовь всей жизни.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о здоровье. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!