Мама говорила, что "еще сто таких будет" - осталось 85: веселые анекдоты про женщин
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Девушки — это прекрасная половина общества, однако уже с трудом можно сказать, что она слабая. Вы видели какие гантели они таскают в спортзалах, чтобы "подготовиться к лету"? Или маму с двумя малышами на руках, которая еще и пакет может нести. Ни в коем случае не называйте их слабым полом, разве что если умеете уворачиваться от сковородок.
"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов и шуток про женщин. Читайте и поднимайте себе настроение вместе с нами!
— Моя жена напоминает Терминатора.
— Так достает или такая некрасивая, как Шварценеггер?
— Да нет, просто постоянно требует новую одежду и автомобиль.
— Муж меня любит за недостаток фантазии…
— Это как понять?
— Мне никогда не достает фантазии придумать, за что бы на него обидеться…
Соседка сказала, что у хорошего мужа в лексиконе должно быть только 3 слова: "люблю", "куплю", "поедем". До чего ж болтливый у неё муж. Мой обходится двумя словами: "Да, дорогая".
Раньше, когда не было оповещений в соцсетях, девушкам приходилось делать кудри, чтобы люди узнали о их дне рождения. Тяжелое было время.
У нас, женщин, все просто. Если мужик хороший — значит, будет другом. Если козел, то это любовь всей жизни.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о здоровье. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!