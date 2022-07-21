Ты не толстая, просто в тебе живут сразу несколько принцесс… Веселые шутки о девушках

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Украинцы — самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. Не отрицаем, что за последние месяцы юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о провалах российских оккупантов, однако не забывает народ и о темах, которые не теряют своей актуальности.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о представительницах прекрасного пола.

Решила купить новое зеркало. Обошла несколько магазинов. Разочарована. Нужного мне отражения так и не нашла.

Хочется экстрима, новой любви и бессонных ночей, чтобы пробирало до костей и мурашки по коже. Новый сериал начать смотреть, что ли?

Что значит "Когда замуж?". Я, можно сказать, только жить начала, а вы предлагаете сразу все испортить.

Если ваш муж сильно психует, дайте ему просроченный йогурт! Пусть психует в другом месте…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.