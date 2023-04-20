Мама казала, що "ще сто таких буде" — залишилося 85: веселі анекдоти про жінок

Дівчата — це прекрасна половина суспільства, проте вже важко сказати, що вона слабка. Ви бачили які гантелі вони тягають у спортзалах, щоб "підготуватися до літа"? Або маму із двома малюками на руках, яка ще й пакет може нести. У жодному разі не називайте їх слабкою статтю, хіба що якщо вмієте ухилятися від сковорідок.

"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів та жартів про жінок. Читайте та підіймайте собі настрій разом з нами!

— Моя дружина нагадує Термінатора. — Так дістає чи така негарна, як Шварценеггер? — Та ні, просто постійно просить новий одяг та автомобіль.

— Чоловік мене любить через брак фантазії… - Це як зрозуміти? — Мені ніколи не вистачає фантазії придумати, за що б на нього образитися…

Сусідка сказала, що у хорошого чоловіка у лексиконі має бути лише 3 слова: "люблю", "куплю", "поїдемо". До чого ж балакучий у неї чоловік. Мій обходиться двома словами: "Так, люба".

Раніше, коли не було сповіщень у соцмережах, дівчатам доводилося робити кучері, щоб люди дізналися про їхній день народження. Тяжкий був час.

У нас, жінок все просто. Якщо чоловік хороший — значить, буде другом. Якщо козел, то це кохання всього життя.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про здоров’я. Смійтеся самі та ділитесь з друзями у соціальних мережах та месенджерах!