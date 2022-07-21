Ти не товста, просто в тобі живуть одразу кілька принцес… Веселі жарти про дівчат

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих

Українці — найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найскладніших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. Не заперечуємо, що за останні місяці гумор трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про провали російських окупантів, однак не забуває народ і теми, які не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про представниць прекрасної статі.

Вирішила купити нове дзеркало. Обійшла кілька магазинів. Розчарована. Потрібного мені зображення так і не знайшла.

Хочеться екстриму, нового кохання та безсонних ночей, щоб пробирало до кісток та мурашки по шкірі. Новий серіал почати дивитися, чи що?

Що означає "Коли заміж?". Я, можна сказати, тільки жити почала, а ви пропонуєте одразу все зіпсувати.

Якщо ваш чоловік дуже психує, дайте йому прострочений йогурт! Нехай психує в іншому місці.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.