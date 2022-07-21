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Ти не товста, просто в тобі живуть одразу кілька принцес… Веселі жарти про дівчат

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ти не товста, просто в тобі живуть одразу кілька принцес… Веселі жарти про дівчат

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих

Українці — найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найскладніших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. Не заперечуємо, що за останні місяці гумор трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про провали російських окупантів, однак не забуває народ і теми, які не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про представниць прекрасної статі.

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