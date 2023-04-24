Рабочий день покажется короче, если вы будете приходить на работу после обеда: уморительные шутки для настроенияа

Понедельник — сложный день для многих, ведь это начало рабочей недели. Чтобы хоть немного скрасить этот день, "Телеграф" подготовил порцию смешных анекдотов о работе, которые подарят вам улыбку.

Вполне возможно, вы даже узнаете себя в этих веселых шутках.

Я репетитор. Мой ученик сегодня прочитал задание и говорит: "Я ничего не понял, но сейчас сделаю". Ты даже не представляешь, пацан, как тебе такой подход пригодится в будущем на работе!

Работай как машина! Например, раз в неделю по полтора часа, как стиралка. Или раз в неделю по часу, как пылесос. Или несколько раз в день по паре минут, как микроволновка.

Опытный симулянт учит молодого: — Если тебе надо срочно слинять с работы, говори, что у тебя обострился геморрой. Никто не полезет лично проверять.

— Оказывается, если на работе работать, то рабочий день проходит гораздо быстрее. — Ерунда. Рабочий день проходит ещё быстрее, если на работе просто спать.

— Ты уже четвёртый раз опаздываешь на этой неделе! Что это значит? — Значит, сегодня четверг.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о любовниках и любовницах. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!