Робочий день здасться коротшим, якщо ви прийдете на роботу після обіду: смішні жарти для настрою

Понеділок – складний день для багатьох, адже це початок робочого тижня. Щоб хоч трохи скрасити цей день, "Телеграф" підготував порцію кумедних анекдотів про роботу, яка подарує вам посмішку.

Цілком можливо, ви навіть впізнаєте себе у цих веселих жартах.

Я репетитор. Мій учень сьогодні прочитав завдання та каже: "Я нічого не зрозумів, але зараз зроблю". Ти навіть не уявляєш, пацане, як тобі такий підхід стане в пригоді в майбутньому на роботі!

Працюй як машина! Наприклад, раз на тиждень по півтори години, як пралка. Або раз на тиждень по годині, як пилосос. Або кілька разів на день по парі хвилин, як мікрохвильова піч.

Досвідчений симулянт вчить молодого: — Якщо тобі треба терміново злиняти з роботи, кажи, що в тебе загострився геморой. Ніхто не полізе особисто перевіряти.

— Виявляється, якщо на роботі працювати, то робочий день проходить набагато швидше. - Дурниця. Робочий день минає ще швидше, якщо на роботі просто спати.

— Ти вже вчетверте спізнюєшся цього тижня! Що це означає? — Значить сьогодні четвер.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про коханців та коханок. Смійтеся самі та ділитесь з друзями у соціальних мережах та месенджерах!