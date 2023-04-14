— Прикинь, я кажу своєму, що не зраджую, а він уперся рогами і не вірить! Найкращі анекдоти
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Анекдоти про курйози сімейного життя завжди були в топах найсмішніших жартів. Тільки нещодавно ми ділилися анекдотами про дружину і чоловіка та їхні пригоди, і ось тепер публікуємо про зради легковажного подружжя.
Ми підготували свіжу добірку жартів та приколів, які 100% подарують вам гарний настрій цього квітневого дня!
Чоловік з підозрою дивлячись на дружину, з серйозним виразом обличчя запитує:
- Люба, скажи на чистоту! У мене є роги?
Дружина з усмішкою:
- Звідки їм узятись, любий, адже в кобелів тільки блохи!
Лікар у травматології — пацієнту:
- Ви стверджуєте, що зламали собі щелепу лежачи на м’якому, вдарившись об тверду річ. Що це було?
- М’який — подруга дружини, твердий — кулак тієї ж дружини.
На прийомі у психолога.
- Отже, сідайте, розслабтеся і розкажіть, які душевні муки вас турбують.
- Лікарю, я маю серйозні підстави вважати, що мій хлопець мені не вірний і зраджує мені регулярно.
- Розберімось в деталях ваших побоювань. Ви маєте припущення, з ким він може вам зраджувати?
- Зі своєю дружиною.
- Любий, ти що, мені зраджував?
- Ну, що ти дурненька, я просто набирався досвіду з іншими жінками, щоб приносити тобі ще більше задоволення в ліжку.
Чоловік потрапляє до лікарні з переломом ноги, ключиці, вивихом плеча та вибитою щелепою. Лікар його запитує:
— Ви, напевно, в аварію потрапили?
— Ні, я просто чхнув. В шафі.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!