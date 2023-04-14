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— Прикинь, я кажу своєму, що не зраджую, а він уперся рогами і не вірить! Найкращі анекдоти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
konivjab.net Новина оновлена 14 квітня 2023, 10:54

Коли людина сміється, вона стає щасливішою

Анекдоти про курйози сімейного життя завжди були в топах найсмішніших жартів. Тільки нещодавно ми ділилися анекдотами про дружину і чоловіка та їхні пригоди, і ось тепер публікуємо про зради легковажного подружжя.

Ми підготували свіжу добірку жартів та приколів, які 100% подарують вам гарний настрій цього квітневого дня!

Чоловік з підозрою дивлячись на дружину, з серйозним виразом обличчя запитує:

- Люба, скажи на чистоту! У мене є роги?

Дружина з усмішкою:

- Звідки їм узятись, любий, адже в кобелів тільки блохи!

анекдот про коханку

Лікар у травматології — пацієнту:

- Ви стверджуєте, що зламали собі щелепу лежачи на м’якому, вдарившись об тверду річ. Що це було?

- М’який — подруга дружини, твердий — кулак тієї ж дружини.

анекдот про зраду

На прийомі у психолога.

- Отже, сідайте, розслабтеся і розкажіть, які душевні муки вас турбують.

- Лікарю, я маю серйозні підстави вважати, що мій хлопець мені не вірний і зраджує мені регулярно.

- Розберімось в деталях ваших побоювань. Ви маєте припущення, з ким він може вам зраджувати?

- Зі своєю дружиною.

анекдот про коханця

- Любий, ти що, мені зраджував?

- Ну, що ти дурненька, я просто набирався досвіду з іншими жінками, щоб приносити тобі ще більше задоволення в ліжку.

жарт про зради

Чоловік потрапляє до лікарні з переломом ноги, ключиці, вивихом плеча та вибитою щелепою. Лікар його запитує:

— Ви, напевно, в аварію потрапили?

— Ні, я просто чхнув. В шафі.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти