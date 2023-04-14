— Прикинь, я кажу своєму, що не зраджую, а він уперся рогами і не вірить! Найкращі анекдоти

Коли людина сміється, вона стає щасливішою

Анекдоти про курйози сімейного життя завжди були в топах найсмішніших жартів. Тільки нещодавно ми ділилися анекдотами про дружину і чоловіка та їхні пригоди, і ось тепер публікуємо про зради легковажного подружжя.

Ми підготували свіжу добірку жартів та приколів, які 100% подарують вам гарний настрій цього квітневого дня!

Чоловік з підозрою дивлячись на дружину, з серйозним виразом обличчя запитує: - Люба, скажи на чистоту! У мене є роги? Дружина з усмішкою: - Звідки їм узятись, любий, адже в кобелів тільки блохи!

Лікар у травматології — пацієнту: - Ви стверджуєте, що зламали собі щелепу лежачи на м’якому, вдарившись об тверду річ. Що це було? - М’який — подруга дружини, твердий — кулак тієї ж дружини.

На прийомі у психолога. - Отже, сідайте, розслабтеся і розкажіть, які душевні муки вас турбують. - Лікарю, я маю серйозні підстави вважати, що мій хлопець мені не вірний і зраджує мені регулярно. - Розберімось в деталях ваших побоювань. Ви маєте припущення, з ким він може вам зраджувати? - Зі своєю дружиною.

- Любий, ти що, мені зраджував? - Ну, що ти дурненька, я просто набирався досвіду з іншими жінками, щоб приносити тобі ще більше задоволення в ліжку.

Чоловік потрапляє до лікарні з переломом ноги, ключиці, вивихом плеча та вибитою щелепою. Лікар його запитує: — Ви, напевно, в аварію потрапили? — Ні, я просто чхнув. В шафі.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!