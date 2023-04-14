— Прикинь, я своему говорю, что не изменяю, а он упёрся рогами и не верит! Лучшие анекдоты
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Анекдоты о курьезах семейной жизни всегда были в топах самых смешных шуток. Только недавно мы делились анекдотами про жену и мужа и их приключениях, и вот теперь публикуем об изменах нерадивых супругов.
Мы подготовили свежую подборку шуток и приколов, которые 100% подарят вам хорошее настроение в этот апрельский день!
Муж с подозрением глядя на жену, с серьезным выражением лица спрашивает:
— Дорогая, скажи на чистоту! У меня есть рога?
Жена с ухмылкой:
— Откуда им взяться, милый, ведь у кобелей только блохи!
Доктор в травматологии — пациенту:
— Вы утверждаете, что сломали себе челюсть лежа на мягком, ударившись о твердый предмет. Что это было?
— Мягкий — подруга жены, твердый — кулак той же жены.
На приеме у психолога.
— Итак, присаживайтесь, расслабьтесь и расскажите, какие душевные муки вас терзают.
— Доктор, у меня есть серьезные основания полагать, что мой парень мне не верен и изменяет мне регулярно.
— Давайте разберемся в деталях ваших опасений. У вас есть предположения, с кем он может вам изменять?
— Со своей женой.
— Дорогой, ты что, мне изменял?
— Ну, что ты глупенькая, я просто набирался опыта с другими женщинами, чтобы доставлять тебе еще больше удовольствия в постели.
Мужчина попадает в больницу с переломом ноги, ключицы, вывихом плеча и выбитой челюстью. Доктор его спрашивает:
— Вы наверное в аварию попали?
— Нет, я просто чихнул. В шкафу.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про деньги. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!