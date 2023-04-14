— Прикинь, я своему говорю, что не изменяю, а он упёрся рогами и не верит! Лучшие анекдоты

Когда человек смеется, он становится счастливее

Анекдоты о курьезах семейной жизни всегда были в топах самых смешных шуток. Только недавно мы делились анекдотами про жену и мужа и их приключениях, и вот теперь публикуем об изменах нерадивых супругов.

Мы подготовили свежую подборку шуток и приколов, которые 100% подарят вам хорошее настроение в этот апрельский день!

Муж с подозрением глядя на жену, с серьезным выражением лица спрашивает: — Дорогая, скажи на чистоту! У меня есть рога? Жена с ухмылкой: — Откуда им взяться, милый, ведь у кобелей только блохи!

Доктор в травматологии — пациенту: — Вы утверждаете, что сломали себе челюсть лежа на мягком, ударившись о твердый предмет. Что это было? — Мягкий — подруга жены, твердый — кулак той же жены.

На приеме у психолога. — Итак, присаживайтесь, расслабьтесь и расскажите, какие душевные муки вас терзают. — Доктор, у меня есть серьезные основания полагать, что мой парень мне не верен и изменяет мне регулярно. — Давайте разберемся в деталях ваших опасений. У вас есть предположения, с кем он может вам изменять? — Со своей женой.

— Дорогой, ты что, мне изменял? — Ну, что ты глупенькая, я просто набирался опыта с другими женщинами, чтобы доставлять тебе еще больше удовольствия в постели.

Мужчина попадает в больницу с переломом ноги, ключицы, вывихом плеча и выбитой челюстью. Доктор его спрашивает: — Вы наверное в аварию попали? — Нет, я просто чихнул. В шкафу.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про деньги. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!