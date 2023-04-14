Укр

— Прикинь, я своему говорю, что не изменяю, а он упёрся рогами и не верит! Лучшие анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
konivjab.net Новость обновлена 14 апреля 2023, 10:54

Когда человек смеется, он становится счастливее

Анекдоты о курьезах семейной жизни всегда были в топах самых смешных шуток. Только недавно мы делились анекдотами про жену и мужа и их приключениях, и вот теперь публикуем об изменах нерадивых супругов.

Мы подготовили свежую подборку шуток и приколов, которые 100% подарят вам хорошее настроение в этот апрельский день!

Муж с подозрением глядя на жену, с серьезным выражением лица спрашивает:

— Дорогая, скажи на чистоту! У меня есть рога?

Жена с ухмылкой:

— Откуда им взяться, милый, ведь у кобелей только блохи!

анекдот про любовницу

Доктор в травматологии — пациенту:

— Вы утверждаете, что сломали себе челюсть лежа на мягком, ударившись о твердый предмет. Что это было?

— Мягкий — подруга жены, твердый — кулак той же жены.

анекдот про измену

На приеме у психолога.

— Итак, присаживайтесь, расслабьтесь и расскажите, какие душевные муки вас терзают.

— Доктор, у меня есть серьезные основания полагать, что мой парень мне не верен и изменяет мне регулярно.

— Давайте разберемся в деталях ваших опасений. У вас есть предположения, с кем он может вам изменять?

— Со своей женой.

анекдот про любовника

— Дорогой, ты что, мне изменял?

— Ну, что ты глупенькая, я просто набирался опыта с другими женщинами, чтобы доставлять тебе еще больше удовольствия в постели.

шутка про измены

Мужчина попадает в больницу с переломом ноги, ключицы, вывихом плеча и выбитой челюстью. Доктор его спрашивает:

— Вы наверное в аварию попали?

— Нет, я просто чихнул. В шкафу.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про деньги. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты