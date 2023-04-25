Одна голова хорошо, а две в два раза дороже: лучшие анекдоты о парикмахерах
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Ежегодно 25 апреля — День парикмахера. Это профессиональный праздник всех парикмахеров, которых можно назвать людьми творческими и оригинальными.
"Телеграф" поздравляет всех парикмахеров с праздником и желает всем своим преданным читателям много улыбок и хорошего настроения! Собрали для вас самые лучшие смешные анекдоты про парикмахеров, которые развеселят всех без исключения!
Кесарево сечение — 15 минут.
Удаление аппендицита — 30 минут.
Аортокоронарное шунтирование сердца — 4 часа.
Жена пошла в парикмахерскую — 4,5 часа.
Пришла дама к парикмахеру и говорит:
— Сделайте так, чтобы я выглядела сексуальной!
Парикмахер тяжко вздохнул, вынул из шкафчика бутылку водки, откупорил и налил себе полный стакан.
Молодой человек с длинными волосами сидит в парикмахерской и с тревогой наблюдает, как мастер водит магнитом вокруг его шевелюры.
— Это что, новый метод?
— Нет, просто я ищу свои ножницы.
Парень заходит в парикмахерскую в захолустном городке и говорит парикмахеру:
— Постригите меня под Брэда Питта, — садится и засыпает в кресле.
Когда он просыпается, то видит в зеркало, что его волосы некрасиво и неровно подстрижены.
Он кричит на парикмахера:
— У Брэда Питта не такая прическа!
Цирюльник отвечает:
— Была бы такая, если бы он постригся здесь.
— Знаете ли вы, что ваши волосы начинают седеть?
— Это меня нисколько не удивляет. Вы не могли бы стричь чуточку быстрее?
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о любовниках и любовницах. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!