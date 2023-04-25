Одна голова хорошо, а две в два раза дороже: лучшие анекдоты о парикмахерах

Ежегодно 25 апреля — День парикмахера. Это профессиональный праздник всех парикмахеров, которых можно назвать людьми творческими и оригинальными.

"Телеграф" поздравляет всех парикмахеров с праздником и желает всем своим преданным читателям много улыбок и хорошего настроения! Собрали для вас самые лучшие смешные анекдоты про парикмахеров, которые развеселят всех без исключения!

Кесарево сечение — 15 минут. Удаление аппендицита — 30 минут. Аортокоронарное шунтирование сердца — 4 часа. Жена пошла в парикмахерскую — 4,5 часа.

Пришла дама к парикмахеру и говорит: — Сделайте так, чтобы я выглядела сексуальной! Парикмахер тяжко вздохнул, вынул из шкафчика бутылку водки, откупорил и налил себе полный стакан.

Молодой человек с длинными волосами сидит в парикмахерской и с тревогой наблюдает, как мастер водит магнитом вокруг его шевелюры. — Это что, новый метод? — Нет, просто я ищу свои ножницы.

Парень заходит в парикмахерскую в захолустном городке и говорит парикмахеру: — Постригите меня под Брэда Питта, — садится и засыпает в кресле. Когда он просыпается, то видит в зеркало, что его волосы некрасиво и неровно подстрижены. Он кричит на парикмахера: — У Брэда Питта не такая прическа! Цирюльник отвечает: — Была бы такая, если бы он постригся здесь.

— Знаете ли вы, что ваши волосы начинают седеть? — Это меня нисколько не удивляет. Вы не могли бы стричь чуточку быстрее?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о любовниках и любовницах. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!