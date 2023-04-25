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Одна голова хорошо, а две в два раза дороже: лучшие анекдоты о парикмахерах

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
gumor.org Новость обновлена 25 апреля 2023, 09:37

Парикмахерская для кошек

Ежегодно 25 апреля — День парикмахера. Это профессиональный праздник всех парикмахеров, которых можно назвать людьми творческими и оригинальными.

"Телеграф" поздравляет всех парикмахеров с праздником и желает всем своим преданным читателям много улыбок и хорошего настроения! Собрали для вас самые лучшие смешные анекдоты про парикмахеров, которые развеселят всех без исключения!

Кесарево сечение — 15 минут.

Удаление аппендицита — 30 минут.

Аортокоронарное шунтирование сердца — 4 часа.

Жена пошла в парикмахерскую — 4,5 часа.

шутка про парикмахера

Пришла дама к парикмахеру и говорит:

— Сделайте так, чтобы я выглядела сексуальной!

Парикмахер тяжко вздохнул, вынул из шкафчика бутылку водки, откупорил и налил себе полный стакан.

шутка про парикмахерскую

Молодой человек с длинными волосами сидит в парикмахерской и с тревогой наблюдает, как мастер водит магнитом вокруг его шевелюры.

— Это что, новый метод?

— Нет, просто я ищу свои ножницы.

анекдот про парикмахера

Парень заходит в парикмахерскую в захолустном городке и говорит парикмахеру:

— Постригите меня под Брэда Питта, — садится и засыпает в кресле.

Когда он просыпается, то видит в зеркало, что его волосы некрасиво и неровно подстрижены.

Он кричит на парикмахера:

— У Брэда Питта не такая прическа!

Цирюльник отвечает:

— Была бы такая, если бы он постригся здесь.

анекдот про парикмахерскую

— Знаете ли вы, что ваши волосы начинают седеть?

— Это меня нисколько не удивляет. Вы не могли бы стричь чуточку быстрее?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о любовниках и любовницах. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!

Теги:
#Шутки #Юмор #Парикмахер #Анекдоты