Одна голова добре, а дві в два рази дорожче: найкращі анекдоти про перукарів

Щорічно 25 квітня – День перукаря. Це професійне свято всіх перукарів, яких можна назвати людьми творчими та оригінальними.

"Телеграф" вітає всіх перукарів зі святом та бажає всім своїм відданим читачам багато усмішок та гарного настрою! Зібрали для вас найкращі смішні анекдоти про перукарів, які розвеселять усіх без винятку!

Кесарів розтин — 15 хвилин. Видалення апендициту – 30 хвилин. Аортокоронарне шунтування серця – 4 години. Дружина пішла до перукарні — 4,5 години.

Прийшла дама до перукаря і каже: - Зробіть так, щоб я виглядала сексуальною! Перукар тяжко зітхнув, вийняв з шафки пляшку горілки, відкоркував і налив собі повну склянку.

Хлопець з довгим волоссям сидить у перукарні і тривожно спостерігає, як майстер водить магнітом навколо його шевелюри. — Це новий метод? — Ні, просто я шукаю ножиці.

Хлопець заходить до перукарні в глухому містечку і каже перукарю: - Пострижіть мене під Бреда Пітта, — сідає і засинає в кріслі. Коли він прокидається, то бачить у дзеркало, що його волосся негарно і нерівно підстрижене. Він кричить на перукаря: - У Бреда Пітта не така зачіска! Цирульник відповідає: - Була б така, якби він підстригся тут.

— Чи знаєте ви, що ваше волосся починає сивіти? — Це мене анітрохи не дивує. Ви не могли б стригти трохи швидше?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про коханців та коханок. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!