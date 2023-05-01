Укр

Чем больше ты весишь, тем труднее тебя похитить: юморные анекдоты про похудение

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
facebook.com/FitCurvesUkraine Новость обновлена 01 мая 2023, 09:51

Поднимите себе настроение вместе с "Телеграфом"!

Совсем скоро наступит лето, но из-за войны с российскими оккупантами украинцы и весну не сильно то и заметили. Однако юмор, который хоть и в последнее время больше построен на военной тематике, спасает от негатива и позволяет на несколько минут вернуться в мирное время.

"Телеграф" предлагает посмеяться над шутками про диеты и похудение, которые поймут все.

- Как с помощью сериалов можно похудеть?

- Очень просто: как только начинается сериал, надеваешь спортивный костюм и бегаешь на улице час-полтора.

анекдот про диету

Как я пытаюсь похудеть:

1) покупаю 1% кефир

2) выпиваю 1 глоток

3) убираю в холодильник и забываю о нем

4) нахожу, жалко выкидывать, пеку из него пирог

шутка про похудение

Ты можешь бесконечно долго мечтать похудеть, только какой в этом толк, когда два бургера по цене одного.

анекдот про переедание

Фотографии, на которых человек похудел со 120 до 60 килограмм, круто воодушевляют. Ты понимаешь, что похудеть можно всегда и продолжаешь жрать.

анекдот про похудение

Решила похудеть, попросила родителей меня морально поддержать. Прихожу домой, на холодильнике записка: "Жирная дочь — позор для семьи!".

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о парикмахерах. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты