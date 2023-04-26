Жаркий период наступил в Крыму — Вас приветствует турагентство ВСУ: лучшие шутки на злобу дня

Смех – это лучшее лекарство против паники, переживаний и плохого настроения

Четверг, 24 февраля, стал самым трудным днем для всех украинцев. Россияне нагло ворвались на нашу землю, однако уже больше года получают достойный отпор на всех фронтах. Даже в такие трудные времена мы смело смеемся в лицо оккупанту.

"Телеграф" собрал в этом материале актуальные анекдоты о кровавом диктаторе путине, россии, россиянах, которыми можно делиться со своими родными и друзьями в социальных сетях и мессенджерах. Читаем и смеемся, ведь победа впереди!

Летят в самолете путин и Зеленский. Здесь путин говорит: - Сейчас я выброшу 100 баксов и сделаю счастливым одного человека. А Зеленский отвечает: - Сейчас я выброшу тебя и сделаю счастливым весь мир.

Ученые считают, что средняя продолжительность жизни мобилизованного россиянина в Украине — две недели. Это на четыре дня больше, чем срок жизни самца комара, и на 14 дней меньше срока жизни комнатной мухи.

Русский язык — это диалект, возникший в результате попыток монгольской орды выучить украинский.

Уважаемые россияне! В связи с дефицитом патронов, с сегодняшнего дня предупредительные выстрелы в воздух производиться не будут!

Вы тоже когда смотрите видосы, фильмы со стрельбой или взрывами периодически клацаете паузу, чтобы понять что то не у вас?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о любви. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!