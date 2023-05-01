Чим більше ти важиш, тим важче тебе викрасти: гуморні анекдоти про схуднення
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Незабаром настане літо, але через війну з російськими окупантами українці і весну не дуже то й помітили. Проте гумор, який хоч і останнім часом більше збудований на воєнній тематиці, рятує від негативу та дозволяє на кілька хвилин повернутися у мирний час.
"Телеграф" пропонує посміятися з жартів про дієти та схуднення, які зрозуміють усі.
- Як за допомогою серіалів можна схуднути?
- Дуже просто: як тільки починається серіал, одягаєш спортивний костюм і бігаєш на вулиці годину-півтори.
Як я намагаюся схуднути:
1) купую 1% кефір
2) випиваю 1 ковток
3) прибираю в холодильник і забуваю про нього
4) знаходжу, шкода викидати, печу з нього пиріг
Ти можеш нескінченно довго мріяти схуднути, тільки який у цьому сенс, коли два бургери за ціною одного.
Фотографії, на яких людина схудла зі 120 до 60 кілограмів, круто надихають. Ти розумієш, що схуднути можна завжди і продовжуєш жерти.
Вирішила схуднути, попросила батьків мене морально підтримати. Приходжу додому, на холодильнику записка: "Жирна дочка — ганьба для сім’ї!"
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про перукарів. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!