Чим більше ти важиш, тим важче тебе викрасти: гуморні анекдоти про схуднення

Незабаром настане літо, але через війну з російськими окупантами українці і весну не дуже то й помітили. Проте гумор, який хоч і останнім часом більше збудований на воєнній тематиці, рятує від негативу та дозволяє на кілька хвилин повернутися у мирний час.

"Телеграф" пропонує посміятися з жартів про дієти та схуднення, які зрозуміють усі.

- Як за допомогою серіалів можна схуднути? - Дуже просто: як тільки починається серіал, одягаєш спортивний костюм і бігаєш на вулиці годину-півтори.

Як я намагаюся схуднути: 1) купую 1% кефір 2) випиваю 1 ковток 3) прибираю в холодильник і забуваю про нього 4) знаходжу, шкода викидати, печу з нього пиріг

Ти можеш нескінченно довго мріяти схуднути, тільки який у цьому сенс, коли два бургери за ціною одного.

Фотографії, на яких людина схудла зі 120 до 60 кілограмів, круто надихають. Ти розумієш, що схуднути можна завжди і продовжуєш жерти.

Вирішила схуднути, попросила батьків мене морально підтримати. Приходжу додому, на холодильнику записка: "Жирна дочка — ганьба для сім’ї!"

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про перукарів. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!