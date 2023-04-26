Спекотний період настав у Криму — Вас вітає турагентство ЗСУ: найкращі жарти на злобу дня

Сміх – це найкращі ліки проти паніки, переживань та поганого настрою

Четвер, 24 лютого, став найважчим днем для всіх українців. Росіяни нахабно вдерлися на нашу землю, проте вже більше року отримують гідну відсіч на всіх фронтах. Навіть у такі важкі часи ми сміливо сміємося в обличчя окупанту.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі актуальні анекдоти про кривавого диктатора путіна, росію, росіян, якими можна ділитися зі своїми рідними та друзями в соціальних мережах і месенджерах. Читаємо і сміємося, адже перемога попереду!

Летять в літаку путін і Зеленський. Тут путін каже: - Зараз я викину 100 баксів і зроблю щасливим одну людину. А Зеленський відповідає: - Зараз я викину тебе і зроблю щасливим весь світ.

Вчені вважають: середня тривалість життя мобілізованого росіянина в Україні — два тижні. Це на чотири дні більше, ніж термін життя самця комара, і на 14 днів менше, ніж термін життя кімнатної мухи.

Російська мова — це діалект, який виник у результаті спроб монгольської орди вивчити українську.

Шановні росіяни! У зв’язку з дефіцитом набоїв, відсьогодні попереджувальні постріли в повітря проводитися не будуть!

Ви теж коли дивитесь відоси, фільми зі стріляниною або вибухами періодично клацаєте паузу, щоб зрозуміти шо то не у вас?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про кохання. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!