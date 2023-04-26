Спекотний період настав у Криму — Вас вітає турагентство ЗСУ: найкращі жарти на злобу дня
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Четвер, 24 лютого, став найважчим днем для всіх українців. Росіяни нахабно вдерлися на нашу землю, проте вже більше року отримують гідну відсіч на всіх фронтах. Навіть у такі важкі часи ми сміливо сміємося в обличчя окупанту.
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі актуальні анекдоти про кривавого диктатора путіна, росію, росіян, якими можна ділитися зі своїми рідними та друзями в соціальних мережах і месенджерах. Читаємо і сміємося, адже перемога попереду!
Летять в літаку путін і Зеленський. Тут путін каже:
- Зараз я викину 100 баксів і зроблю щасливим одну людину.
А Зеленський відповідає:
- Зараз я викину тебе і зроблю щасливим весь світ.
Вчені вважають: середня тривалість життя мобілізованого росіянина в Україні — два тижні. Це на чотири дні більше, ніж термін життя самця комара, і на 14 днів менше, ніж термін життя кімнатної мухи.
Російська мова — це діалект, який виник у результаті спроб монгольської орди вивчити українську.
Шановні росіяни! У зв’язку з дефіцитом набоїв, відсьогодні попереджувальні постріли в повітря проводитися не будуть!
Ви теж коли дивитесь відоси, фільми зі стріляниною або вибухами періодично клацаєте паузу, щоб зрозуміти шо то не у вас?
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про кохання. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!