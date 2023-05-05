Трудно убедить беременную девушку, что вы — совсем не тот человек, который ее заслуживает: лучшие анекдоты

Пусть ваш день будет полон позитива!

Чтобы ваше хорошее настроение было на высоте в этот майский день, мы решили улыбнуть вас не только с помощью актуальных анекдотов о неудачах российских оккупантах. В ход идут самые смешные шутки.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться анекдотам о беременных и беременности. Дети — это наше будущее!

Страшно. Скоро роды. Руки трясутся. Спина от пота мокрая. Ноги как ватные. А жена сидит спокойно, в телефоне играет…

Aдaмoвo яблoкo — этo кycoк яблoкa, кoтopый зacтpял y Aдaмa в гopлe, кoгдa Eвa cкaзaлa eмy, чтo бepeмeннa.

Врач: — Женщина, вы только родили и опять на учет? Вы что, после роддома сразу в постель? — Нет, я вначале борщ сварила…

Акушерка спрашивает молодую мамашу: — А отец ребенка будет присутствовать при родах? — Вряд ли. — А почему? — Да он с моим мужем плохо ладит.

В клинике медсестра спрашивает подругу из родильного отделения: — Кто это там у вас так голосит? Неужели та четверка, что родилась сегодня утром? — Нет, — отвечает подруга, — это их отец…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про утро. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!