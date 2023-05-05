Трудно убедить беременную девушку, что вы — совсем не тот человек, который ее заслуживает: лучшие анекдоты
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Чтобы ваше хорошее настроение было на высоте в этот майский день, мы решили улыбнуть вас не только с помощью актуальных анекдотов о неудачах российских оккупантах. В ход идут самые смешные шутки.
"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться анекдотам о беременных и беременности. Дети — это наше будущее!
Страшно. Скоро роды. Руки трясутся. Спина от пота мокрая. Ноги как ватные. А жена сидит спокойно, в телефоне играет…
Aдaмoвo яблoкo — этo кycoк яблoкa, кoтopый зacтpял y Aдaмa в гopлe, кoгдa Eвa cкaзaлa eмy, чтo бepeмeннa.
Врач:
— Женщина, вы только родили и опять на учет? Вы что, после роддома сразу в постель?
— Нет, я вначале борщ сварила…
Акушерка спрашивает молодую мамашу:
— А отец ребенка будет присутствовать при родах?
— Вряд ли.
— А почему?
— Да он с моим мужем плохо ладит.
В клинике медсестра спрашивает подругу из родильного отделения:
— Кто это там у вас так голосит? Неужели та четверка, что родилась сегодня утром?
— Нет, — отвечает подруга, — это их отец…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про утро. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!