Укр

Трудно убедить беременную девушку, что вы — совсем не тот человек, который ее заслуживает: лучшие анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
tobemom.org.ua Новость обновлена 05 мая 2023, 09:55

Пусть ваш день будет полон позитива!

Чтобы ваше хорошее настроение было на высоте в этот майский день, мы решили улыбнуть вас не только с помощью актуальных анекдотов о неудачах российских оккупантах. В ход идут самые смешные шутки.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться анекдотам о беременных и беременности. Дети — это наше будущее!

Страшно. Скоро роды. Руки трясутся. Спина от пота мокрая. Ноги как ватные. А жена сидит спокойно, в телефоне играет…

анекдот про роды

Aдaмoвo яблoкo — этo кycoк яблoкa, кoтopый зacтpял y Aдaмa в гopлe, кoгдa Eвa cкaзaлa eмy, чтo бepeмeннa.

анекдот про контрацепцию

Врач:

— Женщина, вы только родили и опять на учет? Вы что, после роддома сразу в постель?

— Нет, я вначале борщ сварила…

анекдот про беременную

Акушерка спрашивает молодую мамашу:

— А отец ребенка будет присутствовать при родах?

— Вряд ли.

— А почему?

— Да он с моим мужем плохо ладит.

анекдот про муки родов

В клинике медсестра спрашивает подругу из родильного отделения:

— Кто это там у вас так голосит? Неужели та четверка, что родилась сегодня утром?

— Нет, — отвечает подруга, — это их отец…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про утро. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!

Теги:
#Беременность #Шутки #Юмор #Анекдоты