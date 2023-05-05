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Важко переконати вагітну дівчину, що ви — зовсім не та людина, яка її заслуговує: найкращі анекдоти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
tobemom.org.ua Новина оновлена 05 травня 2023, 09:55

Нехай ваш день буде сповнений позитиву!

Щоб ваш гарний настрій був на висоті цього травневого дня, ми вирішили посміхнути вас не тільки за допомогою актуальних анекдотів про невдачі російських окупантів. У хід йдуть найсмішніші жарти.

"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися анекдотам про вагітних і вагітність. Діти – це наше майбутнє!

Страшно. Незабаром пологи. Руки тремтять. Спина від поту мокра. Ноги, як ватяні. А дружина сидить спокійно, у телефоні грає…

анекдот про пологи

Адамове яблуко — це шматок яблука, який застряг в Адама в горлі, коли Ева сказала йому, що вагітна.

анекдот про контрацепцію

Лікар:

— Жінко, ви тільки народили і знову на облік? Ви що, після пологового будинку одразу в ліжко?

— Ні, я спочатку зварила борщ...

анекдот про вагітну

Акушерка запитує молоду матусю:

- А батько дитини буде при пологах?

- Навряд чи.

- А чому?

- Та він з моїм чоловіком погано ладнає.

анекдот про муки пологів

У клініці медсестра запитує подругу з пологового відділення:

- Хто це у вас так голосить? Невже та четвірка, що народилася сьогодні вранці?

- Ні, — відповідає подруга, — це їхній батько...

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про ранок. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!

Теги:
#Вагітність #Жарти #Гумор #Анекдоти