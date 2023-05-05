Важко переконати вагітну дівчину, що ви — зовсім не та людина, яка її заслуговує: найкращі анекдоти
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Щоб ваш гарний настрій був на висоті цього травневого дня, ми вирішили посміхнути вас не тільки за допомогою актуальних анекдотів про невдачі російських окупантів. У хід йдуть найсмішніші жарти.
"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися анекдотам про вагітних і вагітність. Діти – це наше майбутнє!
Страшно. Незабаром пологи. Руки тремтять. Спина від поту мокра. Ноги, як ватяні. А дружина сидить спокійно, у телефоні грає…
Адамове яблуко — це шматок яблука, який застряг в Адама в горлі, коли Ева сказала йому, що вагітна.
Лікар:
— Жінко, ви тільки народили і знову на облік? Ви що, після пологового будинку одразу в ліжко?
— Ні, я спочатку зварила борщ...
Акушерка запитує молоду матусю:
- А батько дитини буде при пологах?
- Навряд чи.
- А чому?
- Та він з моїм чоловіком погано ладнає.
У клініці медсестра запитує подругу з пологового відділення:
- Хто це у вас так голосить? Невже та четвірка, що народилася сьогодні вранці?
- Ні, — відповідає подруга, — це їхній батько...
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про ранок. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!