Важко переконати вагітну дівчину, що ви — зовсім не та людина, яка її заслуговує: найкращі анекдоти

Нехай ваш день буде сповнений позитиву!

Щоб ваш гарний настрій був на висоті цього травневого дня, ми вирішили посміхнути вас не тільки за допомогою актуальних анекдотів про невдачі російських окупантів. У хід йдуть найсмішніші жарти.

"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися анекдотам про вагітних і вагітність. Діти – це наше майбутнє!

Страшно. Незабаром пологи. Руки тремтять. Спина від поту мокра. Ноги, як ватяні. А дружина сидить спокійно, у телефоні грає…

Адамове яблуко — це шматок яблука, який застряг в Адама в горлі, коли Ева сказала йому, що вагітна.

Лікар: — Жінко, ви тільки народили і знову на облік? Ви що, після пологового будинку одразу в ліжко? — Ні, я спочатку зварила борщ...

Акушерка запитує молоду матусю: - А батько дитини буде при пологах? - Навряд чи. - А чому? - Та він з моїм чоловіком погано ладнає.

У клініці медсестра запитує подругу з пологового відділення: - Хто це у вас так голосить? Невже та четвірка, що народилася сьогодні вранці? - Ні, — відповідає подруга, — це їхній батько...

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про ранок. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!