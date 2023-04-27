Вечірка вдалася, якщо вранці соромно, але не пам’ятаєш, перед ким: смішні анекдоти

Щоб ваш настрій не псувала думка, що сьогодні ще тільки четвер, "Телеграф" вирішив підійняти його своїм читачам за допомогою веселих жартів та приколів. Ми підготували свіжу добірку анекдотів про важкий ранок і ранкові пригоди, які 100% подарують вам хороший настрій цього квітневого дня!

"Телеграф" бажає всім своїм відданим читачам багато усмішок, адже тільки коли людина сміється — вона стає добрішою в цьому непростому світі.

По-справжньому пізно ліг спати — це коли зранку дзвонить мобільний, ти хапаєш слухавку, бачиш напис "Будильник", натискаєш кнопку відповіді, кричиш "Алло!", а сам намагаєшся пригадати, хто такий "Будильник" та звідки ти його знаєш…

Ранок. Чоловік стукає у двері. На нього з лайкою накидається дружина: — Ти чому це явився о 6-й ранку? — Як чому? Поснідати.

— А я вчора з кумом горілки випив, і на ранок як заново народився! — Що, так добре було? — Ні, в капусті знайшли…

— Хочеш зберегти бадьорість на весь день? Додай в ранкову каву ложечку коньяку! — Пробував, не виходить. — Що, не допомагає? — Не виходить коньяк до ранку зберегти.

Посварилися чоловік з дружиною, не розмовляють. Лягаючи спати, чоловік пише дружині записку: "Розбуди мене завтра о сьомій". Прокидається він на наступний день ближче до полудня і бачить поруч з собою записку від дружини: "Вставай швидше, вже пів на восьму!"

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про перукарів. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!