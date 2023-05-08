Съезд учителей математики закончился потасовкой. Что-то не поделили: прикольные шутки

Смешные шутки, которые заставят вас смеяться до слез

Украинский народ чрезвычайно устойчив в тяжелых и напряженных обстоятельствах, и даже такие ситуации не могут сломать их дух. Украинцы используют юмор и шутки, чтобы подбадривать как себя, так и других. Хотя анекдоты о войне с россией могут помочь подарить немного позитива, но шутки об учителях и школе всегда будут оставаться актуальными.

"Телеграф" подготовил для читателей свежую порцию смешных анекдотов об учителях и учениках для поднятия настроения. Читаем и смеемся!

Преподаватель – преподавателю: – Но и школьники мне попались тупые! Объясняю теорему – не понимают. Объясняю второй раз. Не понимают! Третий раз объясняю. Сам уже понял. А они не понимают…

На уроке: - Скажи, Петя, как называется человек, который продолжает говорить, даже когда его никто не слушает? - Учитель…

- Зачем мне ваша алгебра, где она может пригодиться? - Ты вспомнишь меня, когда будешь делать уроки со своими детьми-шестиклассниками!

- А ты действительно учительница? - Да. - А скажи что-нибудь по-учительски! - Давай ты станешь на мое место и скажешь сам! А мы тебя послушаем.

Учительница собирается поставить Пете еще одну двойку. Он подходит к ней и говорит: - Мария Ивановна, я вас, конечно, не хочу пугать, но мой папа сказал, что еще одна двойка и кто-то получит на орехи.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о котах, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.