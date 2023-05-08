З’їзд вчителів математики закінчився бійкою. Щось не поділили: прикольні жарти

Смішні жарти, які змусять вас сміятися до сліз

Український народ є надзвичайно стійким у важких та напружених обставинах, і навіть такі ситуації не можуть зламати їх дух. Українці використовують гумор та жарти, щоб підбадьорювати як себе, так і інших. Хоча анекдоти про війну з росією можуть допомогти подарувати трохи позитиву, але жарти про вчителів та школу також завжди залишатимуться актуальними.

"Телеграф" підготував для читачів свіжу порцію смішних анекдотів про вчителів та учнів для підняття настрою. Читаємо і сміємось!

Викладач — викладачеві: - Але й школярі мені попалися тупі! Пояснюю теорему — не розуміють. Пояснюю вдруге. Не розуміють! Втретє пояснюю. Сам вже зрозумів. А вони не розуміють…

На уроці: - Скажи, Петрику, як називається людина, яка продовжує говорити, навіть коли її ніхто не слухає? - Учитель…

- Навіщо мені ваша алгебра, де вона може стати в пригоді? - Ти ще згадаєш мене, коли будеш робити уроки зі своїми дітьми-шестикласниками!

- А ти справді вчителька? - Так. - А скажи щось по-вчительськи! - Давай ти станеш на моє місце і скажеш сам! А ми тебе послухаємо.

Вчителька збирається поставити Петрику ще одну двійку. Він підходить до неї і каже: - Марія Іванівна, я вас звісно не хочу лякати, але мій тато сказав, що ще одна двійка і хтось отримає на горіхи.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про котів, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.