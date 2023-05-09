Дача — это место, где саженец становится деревом, семечко - овощем, а человек - раком: новые анекдоты

Город – это не только тяжелая работа, но и множество интересных и забавных историй. Итак, мы решили подарить вам хорошее настроение и подготовили несколько анекдотов о даче и огороде.

Это отборные шутки, которые особенно поймут люди, имеющие дачу и ездящие туда не для шашлыков. Читаем, смеемся и делимся позитивными эмоциями в этот вторник!

Дача – волшебное место! Под каким бы знаком Зодиака ни родился – она тебя всегда поставит раком…

У одного дачника все время воровали помидоры из теплицы. Ну он и повесил записку "Один помидор отравлен". Приходит наутро – помидоры на месте, а в записке приписано "Теперь два".

- Да, дача действительно хороша, — говорит покупатель. - А здесь достаточно тихо? - Да! В этом году здесь ограбили четыре дома, убили двух прохожих, и никто ничего не слышал!

— Дорогая, смотри, какой чудесный дачный участок я нам купил. Экологически чистая зона, сосны, река. Вот здесь мы посадим клубнику и малину, вот здесь мы посадим помидоры и огурцы, а вот тут будет зона барбекю. Здесь мы посадим поджелудочную и печень.

Мне кажется, что все дачники с криминалом связаны! Подслушала их разговор. Одна другой говорит: "Сегодня замочу… Завтра закопаю!"

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о холодной весне, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.