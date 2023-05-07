Плохая примета — убирать зимние вещи раньше мая. Очень плохая: как никогда актуальные анекдоты

Работа синоптиков является важной и трудной, так как погода может быстро измениться и не соответствовать прогнозу. Несмотря на то, что украинцы все ближе к лету, некоторые регионы нашей страны уже испытали похолодание, совсем не соответствующее весне. Из-за таких неожиданных изменений в погоде, в сети появляется много шуток о прогнозах погоды.

Ранее "Телеграф" сделал подборку анекдотов, связанных с приходом весны, а теперь мы представляем вашему вниманию шутки, которые рассказывают о переменчивой погоде этого времени года.

Судя по тому, как одеты сегодня люди, на улице холодно, жарко, дождливо, солнечно и нормально, но не очень.

Весна — это когда вчера ты выходил в футболке, а сегодня тебе в куртке холодно.

Народная примета. Если весной сдать в чистку пуховик, то можно вызвать жесткое похолодание.

Вот и настала та прекрасная пора, когда рядом на остановке стоят мужик в зимней куртке и парень в джинсовой куртке, и каждый из них думает, глядя на другого — и почему бы этому дебилу не одеться по погоде?

А что, если весна не наступает потому, что еще не все успели похудеть к лету?

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о беременности, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.