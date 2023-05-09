Дача — це місце, де саджанець стає деревом, насіння — овочем, а людина — раком: нові анекдоти

Город – це не тільки важка робота, а й безліч цікавих та кумедних історій. Отже, ми вирішили подарувати вам гарний настрій і підготували кілька анекдотів про дачу та город.

Це добірні жарти, які особливо зрозуміють люди, які мають дачу та їздять туди не для шашликів. Читаємо, сміємося і ділимося позитивними емоціями цього вівторка!

Дача – чарівне місце! Під яким би знаком Зодіаку не народився – вона тебе завжди поставить раком…

В одного дачника постійно крали помідори з теплиці. Ну він і повісив записку "Один помідор отруєний". Приходить ранком – помідори на місці, а в записці приписано "Тепер два".

- Так, дача справді хороша, — каже покупець. — А тут досить тихо? - Так! Цього року тут пограбували чотири будинки, вбили двох перехожих і ніхто нічого не чув!

— Люба, дивись, яку чудову дачну ділянку я нам купив. Екологічно чиста зона, сосни, річка. Ось тут ми посадимо полуницю та малину, ось тут ми посадимо помідори та огірки, а ось тут буде зона барбекю. Тут ми посадимо підшлункову та печінку.

Мені здається, що всі дачники із криміналом пов’язані! Підслухала їхню розмову. Одна іншій каже: "Сьогодні замочу… Завтра закопаю!"

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про холодну весну, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.