Погана прикмета — прибирати зимові речі раніше травня. Дуже погана: як ніколи актуальні анекдоти

Робота синоптиків є важливою та важкою, оскільки погода може швидко змінитися та не відповідати прогнозу. Попри те, що українці все ближче до літа, деякі регіони нашої країни вже зазнали похолодання, яке зовсім не відповідає весні. Через такі несподівані зміни в погоді, в мережі з’являється багато жартів про прогнози погоди.

Раніше "Телеграф" зробив добірку анекдотів, пов’язаних із приходом весни, а тепер ми представляємо до вашої уваги жарти, які розповідають про мінливу погоду цієї пори року.

Судячи з того, як одягнені сьогодні люди, на вулиці холодно, спекотно, дощово, сонячно та нормально, але не дуже.

Весна - це коли вчора ти виходив у футболці, а сьогодні тобі в куртці холодно.

Народна прикмета. Якщо навесні здати в чистку пуховик, можна викликати жорстке похолодання.

Ось і настала та прекрасна пора, коли поряд на зупинці стоять мужик у зимовій куртці та хлопець у джинсовій куртці, і кожен з них думає, дивлячись на іншого — і чому б цьому дебілу не вдягнутися за погодою?

А що, коли весна не настає тому, що ще не всі встигли схуднути до літа?

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про вагітність, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.