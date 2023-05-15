Сельский паркур начинается со слова "шухер"! Прикольные анекдоты, которые поймут даже городские

Пусть этот понедельник будет наполнен позитивом с нашими шутками!

Собраны самые забавные истории, вызывающие смех до слез, о жизни в селе. Какие же увлекательные и смешные случаются события в деревне! Каждый день приносит свои комичные случаи: то тракторист перебирает с выпивкой, то молодые парни и девушки начинают проказничать. Приготовьтесь смеяться до упаду!

Сегодня "Телеграф" подготовил для вас свежую подборку анекдотов о сельской жизни, которые поднимут настроение даже городским жителям. Читаем и смеемся!

Решена проблема со спортивными снарядами в сельской школе — теперь это реально конь, козел и маты.

Провести в село интернет очень тяжело. А вывести потом село из интернета — вообще невозможно.

Когда поросёнка украли — так никто не видел и не слышал, а как привёл соседку домой — всё село видело, даже те, кто на заработках.

Местные жители дали прозвище "Хакер" сельскому мужчине после того, как он обнулил кредитную историю всей деревни, украв "долговую тетрадку" из местного магазина…

Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны быстрый карьерный рост, а с другой, без трактора фиг до школы доберешься…

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов про рыбалку, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.