Когда муж не может свалить из семьи навсегда, он становится рыбаком: лучшие шутки для вашей улыбки

Смешные шутки, которые заставят вас смеяться до слез!

Ловля рыбы – это один из способов мужского отдыха, который требует терпения и энтузиазма. Каждый рыбак находит вдохновение в этом виде деятельности, и нередко сталкивается на рыбалке с забавными ситуациями.

Некоторые из самых забавных случаев отражены в анекдотах о рыбалке и людях, занимающихся этим делом. "Телеграф" сделал подборку веселых шуток, которые быстро поднимут настроение всем нашим читателям!

- Чего такой грустный? - Понимаешь, когда я иду на рыбалку, мой сосед ходит к моей жене. - А ты пытался не ходить на рыбалку? - Пробовал, но тогда он ловит мою рыбу…

Все-таки мужчины – уникальный народ! Встать в 7:00 на работу – это мучение, а встать в 4:00 на рыбалку – это отдых!

- Галя, я вижу, в последнее время твой муж заметно похудел. Он не болеет? - Нет, просто он каждый день ходит на рыбалку. - А почему же он худеет? - Потому что питается только той рыбой, которую поймает.

- Как рыбалка? - Прекрасно. Поймал вот такую щуку, на пять килограммов, а может, и на семь. - И что, засушил на зиму? - Нет, отпустил в реку. Все равно не поверят…

Сидит мужчина на берегу озера и ловит рыбу. Подходит к нему другой, из местного села, и говорит: - Мужик, а что ты делаешь? - Рыбу ловлю. - И как долго? - Да уже пятый год сюда приезжаю. - Так тут же рыбы никогда не было. - Да, после третьего года и у меня начали появляться некоторые сомнения.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов об учителях, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.