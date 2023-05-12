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Когда муж не может свалить из семьи навсегда, он становится рыбаком: лучшие шутки для вашей улыбки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
gumor.org Новость обновлена 12 мая 2023, 11:42

Смешные шутки, которые заставят вас смеяться до слез!

Ловля рыбы – это один из способов мужского отдыха, который требует терпения и энтузиазма. Каждый рыбак находит вдохновение в этом виде деятельности, и нередко сталкивается на рыбалке с забавными ситуациями.

Некоторые из самых забавных случаев отражены в анекдотах о рыбалке и людях, занимающихся этим делом. "Телеграф" сделал подборку веселых шуток, которые быстро поднимут настроение всем нашим читателям!

- Чего такой грустный?

- Понимаешь, когда я иду на рыбалку, мой сосед ходит к моей жене.

- А ты пытался не ходить на рыбалку?

- Пробовал, но тогда он ловит мою рыбу…

шутка о рыбалке

Все-таки мужчины – уникальный народ! Встать в 7:00 на работу – это мучение, а встать в 4:00 на рыбалку – это отдых!

анекдот о рыбалке

- Галя, я вижу, в последнее время твой муж заметно похудел. Он не болеет?

- Нет, просто он каждый день ходит на рыбалку.

- А почему же он худеет?

- Потому что питается только той рыбой, которую поймает.

анекдот о рыбнадзоре

- Как рыбалка?

- Прекрасно. Поймал вот такую щуку, на пять килограммов, а может, и на семь.

- И что, засушил на зиму?

- Нет, отпустил в реку. Все равно не поверят…

анекдот о рыбе

Сидит мужчина на берегу озера и ловит рыбу. Подходит к нему другой, из местного села, и говорит:

- Мужик, а что ты делаешь?

- Рыбу ловлю.

- И как долго?

- Да уже пятый год сюда приезжаю.

- Так тут же рыбы никогда не было.

- Да, после третьего года и у меня начали появляться некоторые сомнения.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов об учителях, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты