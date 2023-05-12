Когда муж не может свалить из семьи навсегда, он становится рыбаком: лучшие шутки для вашей улыбки
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Ловля рыбы – это один из способов мужского отдыха, который требует терпения и энтузиазма. Каждый рыбак находит вдохновение в этом виде деятельности, и нередко сталкивается на рыбалке с забавными ситуациями.
Некоторые из самых забавных случаев отражены в анекдотах о рыбалке и людях, занимающихся этим делом. "Телеграф" сделал подборку веселых шуток, которые быстро поднимут настроение всем нашим читателям!
- Чего такой грустный?
- Понимаешь, когда я иду на рыбалку, мой сосед ходит к моей жене.
- А ты пытался не ходить на рыбалку?
- Пробовал, но тогда он ловит мою рыбу…
Все-таки мужчины – уникальный народ! Встать в 7:00 на работу – это мучение, а встать в 4:00 на рыбалку – это отдых!
- Галя, я вижу, в последнее время твой муж заметно похудел. Он не болеет?
- Нет, просто он каждый день ходит на рыбалку.
- А почему же он худеет?
- Потому что питается только той рыбой, которую поймает.
- Как рыбалка?
- Прекрасно. Поймал вот такую щуку, на пять килограммов, а может, и на семь.
- И что, засушил на зиму?
- Нет, отпустил в реку. Все равно не поверят…
Сидит мужчина на берегу озера и ловит рыбу. Подходит к нему другой, из местного села, и говорит:
- Мужик, а что ты делаешь?
- Рыбу ловлю.
- И как долго?
- Да уже пятый год сюда приезжаю.
- Так тут же рыбы никогда не было.
- Да, после третьего года и у меня начали появляться некоторые сомнения.
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов об учителях, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.