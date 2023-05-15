Сільський паркур починається зі слова "шухер"! Прикольні анекдоти, які зрозуміють навіть міські

Зібрано найкумедніші історії, що викликають сміх до сліз, про життя в селі. Які ж захоплюючі та смішні трапляються там події! Кожен день приносить свої комічні випадки: то тракторист перебирає з випивкою, то молоді хлопці і дівчата починають пустувати. Приготуйтеся сміятися до упаду!

Сьогодні "Телеграф" підготував для вас свіжу добірку анекдотів про сільське життя, які піднімуть настрій навіть мешканцям міста. Читаємо та сміємося!

Розв'язано проблему зі спортивними снарядами у сільській школі — тепер це реально кінь, козел і мати.

Провести в село інтернет дуже важко. А вивести потім село з інтернету - взагалі неможливо.

Коли порося вкрали — так ніхто не бачив і не чув, а як привів сусідку додому — все село бачило навіть ті, хто на заробітках.

Місцеві жителі дали прізвисько "Хакер" сільському чоловікові після того, як він обнулив кредитну історію всього села, вкравши "борговий зошит" із місцевого магазину…

Сільська вчителька ніяк не могла вирішити, за кого їй вийти заміж: за директора школи або за тракториста. З одного боку швидкий кар’єрний ріст, а з іншого, без трактора фіг до школи дістанешся…

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про рибалку, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.