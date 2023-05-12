Коли чоловік не може звалити із сім’ї назавжди, він стає рибалкою: найкращі жарти для вашої посмішки
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Лов риби — це один зі способів чоловічого відпочинку, який вимагає терпіння та ентузіазму. Кожен рибалка знаходить натхнення в цьому виді діяльності, і не рідко стикається на рибалці із кумедними ситуаціями.
Деякі з найкумедніших випадків відображені в анекдотах про рибалку та людей, які займаються цією справою. "Телеграф" зробив добірку веселих жартів, які швидко піднімуть настрій всім нашим читачам!
- Чого такий сумний?
- Розумієш, коли я йду на рибалку, мій сусід ходить до моєї дружини.
- А ти намагався не ходити на рибалку?
- Пробував, але тоді він ловить мою рибу…
Все-таки чоловіки — унікальний народ! Встати о 7:00 на роботу — це мука, а встати о 4:00 на рибалку — це відпочинок!
- Галю, я бачу, останнім часом твій чоловік помітно схуд. Він не хворіє?
- Ні, просто він щодня ходить на рибалку.
- А чому ж він худне?
- Бо харчується лише тою рибою, яку зловить.
- Як рибалка?
- Чудово. Зловив ось таку щуку, на п’ять кілограмів, а, може, й на сім.
- І що, засушив на зиму?
- Ні, відпустив у річку. Все одно не повірять…
Сидить чоловік на березі озера й рибу ловить. Підходить до нього інший, з місцевого села, і каже:
- Чоловіче, а що ти робиш?
- Рибу ловлю.
- І як довго?
- Та вже п’ятий рік сюди приїжджаю.
- Так тут же риби ніколи не було.
- Так, після третього року і в мене почали з’являтися деякі сумніви.
Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про вчителів, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.