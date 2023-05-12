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Коли чоловік не може звалити із сім’ї назавжди, він стає рибалкою: найкращі жарти для вашої посмішки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
gumor.org Новина оновлена 12 травня 2023, 11:42

Смішні жарти, які змусять вас сміятися до сліз!

Лов риби — це один зі способів чоловічого відпочинку, який вимагає терпіння та ентузіазму. Кожен рибалка знаходить натхнення в цьому виді діяльності, і не рідко стикається на рибалці із кумедними ситуаціями.

Деякі з найкумедніших випадків відображені в анекдотах про рибалку та людей, які займаються цією справою. "Телеграф" зробив добірку веселих жартів, які швидко піднімуть настрій всім нашим читачам!

- Чого такий сумний?

- Розумієш, коли я йду на рибалку, мій сусід ходить до моєї дружини.

- А ти намагався не ходити на рибалку?

- Пробував, але тоді він ловить мою рибу…

жарт про рибалку

Все-таки чоловіки — унікальний народ! Встати о 7:00 на роботу — це мука, а встати о 4:00 на рибалку — це відпочинок!

анекдот про рибалку

- Галю, я бачу, останнім часом твій чоловік помітно схуд. Він не хворіє?

- Ні, просто він щодня ходить на рибалку.

- А чому ж він худне?

- Бо харчується лише тою рибою, яку зловить.

анекдот про рибнагляд

- Як рибалка?

- Чудово. Зловив ось таку щуку, на п’ять кілограмів, а, може, й на сім.

- І що, засушив на зиму?

- Ні, відпустив у річку. Все одно не повірять…

анекдот про рибу

Сидить чоловік на березі озера й рибу ловить. Підходить до нього інший, з місцевого села, і каже:

- Чоловіче, а що ти робиш?

- Рибу ловлю.

- І як довго?

- Та вже п’ятий рік сюди приїжджаю.

- Так тут же риби ніколи не було.

- Так, після третього року і в мене почали з’являтися деякі сумніви.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про вчителів, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти