Коли чоловік не може звалити із сім’ї назавжди, він стає рибалкою: найкращі жарти для вашої посмішки

Смішні жарти, які змусять вас сміятися до сліз!

Лов риби — це один зі способів чоловічого відпочинку, який вимагає терпіння та ентузіазму. Кожен рибалка знаходить натхнення в цьому виді діяльності, і не рідко стикається на рибалці із кумедними ситуаціями.

Деякі з найкумедніших випадків відображені в анекдотах про рибалку та людей, які займаються цією справою. "Телеграф" зробив добірку веселих жартів, які швидко піднімуть настрій всім нашим читачам!

- Чого такий сумний? - Розумієш, коли я йду на рибалку, мій сусід ходить до моєї дружини. - А ти намагався не ходити на рибалку? - Пробував, але тоді він ловить мою рибу…

Все-таки чоловіки — унікальний народ! Встати о 7:00 на роботу — це мука, а встати о 4:00 на рибалку — це відпочинок!

- Галю, я бачу, останнім часом твій чоловік помітно схуд. Він не хворіє? - Ні, просто він щодня ходить на рибалку. - А чому ж він худне? - Бо харчується лише тою рибою, яку зловить.

- Як рибалка? - Чудово. Зловив ось таку щуку, на п’ять кілограмів, а, може, й на сім. - І що, засушив на зиму? - Ні, відпустив у річку. Все одно не повірять…

Сидить чоловік на березі озера й рибу ловить. Підходить до нього інший, з місцевого села, і каже: - Чоловіче, а що ти робиш? - Рибу ловлю. - І як довго? - Та вже п’ятий рік сюди приїжджаю. - Так тут же риби ніколи не було. - Так, після третього року і в мене почали з’являтися деякі сумніви.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про вчителів, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.