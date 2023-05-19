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На день рождения кто-то принес семечки. Пить так и не начали: прикольные шутки о днюхе

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
На день рождения кто-то принес семечки. Пить так и не начали: прикольные шутки о днюхе Новость обновлена 19 мая 2023, 09:47

Поднимайте себе настроение на целый день!

День рождения, как и любой праздник, является объектом народного творчества, он выражен в шутливых анекдотах. Забавные рассказы о подарках, поздравлениях и самом праздновании приносят не меньше радости, чем само событие в жизни человека. День рождения всегда является веселым и радостным праздником, независимо от возраста, и анекдоты служат подтверждением этого факта.

"Телеграф" желает всем своим преданным читателям много улыбок, ведь только когда человек смеется — он становится добрее в этом непростом мире. Представляем вашему вниманию новые приколы о дне рождении, которые поймут буквально все.

— Лена, ты не подскажешь, что хочет в подарок твой муж на день рождения, а то нам стыдно спросить?

— Он хочет сапоги женские, итальянские, 38 размера, но стесняется признаться. И мультиварку.

шутка про день рождения женщины

Варвара проснулась и думает:

— Вот это да! В пятницу после работы мы так не слабо отметили мой день рождения, а сегодня с утра никакого похмелья, и все выходные впереди!

Она радовалась, не подозревая, что сегодня вторник…

анекдот про празднование дня рождения

Как незабываемо провести день рождения:

1. Скрываешь ДР в соцсетях.

2. Ждешь, что тебя поздравят настоящие друзья, которые помнят.

3. Плачешь.

анекдот про подарки на день рождения

Поздравляю подругу с днем рождения:

— Детей — послушных, мужа — любящего, родителей — здоровых…

— Спасибо! А этих куда девать?

анекдот про день рождения тещи

Поздравляю с днем рождения! Желаю счастья, любви, красоты, денег побольше, ума, а все остальное у тебя есть.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о сельской жизни, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
#День рождения #Шутки #Юмор #Анекдоты