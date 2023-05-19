На день рождения кто-то принес семечки. Пить так и не начали: прикольные шутки о днюхе
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День рождения, как и любой праздник, является объектом народного творчества, он выражен в шутливых анекдотах. Забавные рассказы о подарках, поздравлениях и самом праздновании приносят не меньше радости, чем само событие в жизни человека. День рождения всегда является веселым и радостным праздником, независимо от возраста, и анекдоты служат подтверждением этого факта.
"Телеграф" желает всем своим преданным читателям много улыбок, ведь только когда человек смеется — он становится добрее в этом непростом мире. Представляем вашему вниманию новые приколы о дне рождении, которые поймут буквально все.
— Лена, ты не подскажешь, что хочет в подарок твой муж на день рождения, а то нам стыдно спросить?
— Он хочет сапоги женские, итальянские, 38 размера, но стесняется признаться. И мультиварку.
Варвара проснулась и думает:
— Вот это да! В пятницу после работы мы так не слабо отметили мой день рождения, а сегодня с утра никакого похмелья, и все выходные впереди!
Она радовалась, не подозревая, что сегодня вторник…
Как незабываемо провести день рождения:
1. Скрываешь ДР в соцсетях.
2. Ждешь, что тебя поздравят настоящие друзья, которые помнят.
3. Плачешь.
Поздравляю подругу с днем рождения:
— Детей — послушных, мужа — любящего, родителей — здоровых…
— Спасибо! А этих куда девать?
Поздравляю с днем рождения! Желаю счастья, любви, красоты, денег побольше, ума, а все остальное у тебя есть.
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о сельской жизни, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.