На день рождения кто-то принес семечки. Пить так и не начали: прикольные шутки о днюхе

Поднимайте себе настроение на целый день!

День рождения, как и любой праздник, является объектом народного творчества, он выражен в шутливых анекдотах. Забавные рассказы о подарках, поздравлениях и самом праздновании приносят не меньше радости, чем само событие в жизни человека. День рождения всегда является веселым и радостным праздником, независимо от возраста, и анекдоты служат подтверждением этого факта.

"Телеграф" желает всем своим преданным читателям много улыбок, ведь только когда человек смеется — он становится добрее в этом непростом мире. Представляем вашему вниманию новые приколы о дне рождении, которые поймут буквально все.

— Лена, ты не подскажешь, что хочет в подарок твой муж на день рождения, а то нам стыдно спросить? — Он хочет сапоги женские, итальянские, 38 размера, но стесняется признаться. И мультиварку.

Варвара проснулась и думает: — Вот это да! В пятницу после работы мы так не слабо отметили мой день рождения, а сегодня с утра никакого похмелья, и все выходные впереди! Она радовалась, не подозревая, что сегодня вторник…

Как незабываемо провести день рождения: 1. Скрываешь ДР в соцсетях. 2. Ждешь, что тебя поздравят настоящие друзья, которые помнят. 3. Плачешь.

Поздравляю подругу с днем рождения: — Детей — послушных, мужа — любящего, родителей — здоровых… — Спасибо! А этих куда девать?

Поздравляю с днем рождения! Желаю счастья, любви, красоты, денег побольше, ума, а все остальное у тебя есть.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о сельской жизни, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.