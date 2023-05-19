На день народження хтось приніс насіння. Пити так і не почали: прикольні жарти про днюху

Підіймайте собі настрій на цілий день!

День народження, як і будь-яке свято, є об’єктом народної творчості, він виражений у жартівливих анекдотах. Смішні розповіді про подарунки, привітання та саме святкування приносять не менше радості, ніж сама подія в житті людини. День народження завжди є веселим і радісним святом, незалежно від віку, і анекдоти є підтвердженням цього факту.

"Телеграф" бажає всім своїм відданим читачам багато усмішок, адже тільки коли людина сміється — вона стає добрішою в цьому непростому світі. Пропонуємо до вашої уваги нові приколи про день народження, які зрозуміють буквально всі.

— Олено, ти не підкажеш, що хоче у подарунок твій чоловік на день народження, бо нам соромно запитати? — Він хоче чоботи жіночі, італійські, 38 розміру, але соромиться зізнатися. І мультиварку.

Варвара прокинулася і думає: - Ось це так! У п’ятницю після роботи ми так не слабо відзначили мій день народження, а сьогодні з ранку ніякого похмілля, і усі вихідні попереду! Вона раділа, не підозрюючи, що сьогодні вівторок.

Як незабутньо провести день народження: 1. Приховуєш ДР у соцмережах. 2. Чекаєш, що тебе привітають справжні друзі, які пам’ятають. 3. Плачеш.

Вітаю подругу з днем народження: - Дітей — слухняних, люблячого чоловіка, батьків — здорових... - Дякую! А цих куди подіти?

Вітаю з днем народження! Бажаю щастя, любові, краси, грошей більше, розуму, а все інше в тебе є.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про сільське життя, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.