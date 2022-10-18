Тільки у свій день народження дізнаєшся, скільки непотрібних речей існує на світі: жарти, які розсмішать будь-кого

Поки ЗСУ звільняють українські території від загарбників, талановиті та гуморні українці тримають гумористичний фронт та обороняють моральний стан своїх земляків. Щоб трохи розбавити анекдоти на військову тематику, "Телеграф" пропонує своїм читачам посміятися з тем, які залишаються актуальними завжди і в житті кожної людини на цій Землі.

Ми пропонуємо вам на декілька хвилин повернутися в мирний час і посміятися з анекдотів про день народження.

- Дорогий, ти пам’ятаєш ту сцену з "Основного інстинкту", де Шерон Стоун перекидає ногу на ногу? - Звісно! - Значить, це ти пам’ятаєш! А те, що у дружини сьогодні день народження, це ти, козел, знову забув!

Друг сказав, що головне не подарунок, а увага. Тому на його днюху я весь день дуже пильно на нього дивився.

Хамська звичка забувати чужі дні народження дозволяє заощадити протягом року значну суму.

Дружина попросила мене подарувати їй на день народження щось з алмазиком… От думаю: алмазне свердло підійде?

- Ось, братан, вітаємо тебе з днем народження і даруємо цю ось биту. - Та я зовсім не хотів биту, я ще не вибрав собі подарунок… - Братан, бери биту, йди надвір і вибирай собі будь-який подарунок!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про дітей.