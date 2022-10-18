Только в свой день рождения узнаешь, сколько ненужных вещей существует на свете: шутки, которые рассмешат любого
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Пока ВСУ освобождают украинские территории от захватчиков, талантливые и юморные украинцы держат юмористический фронт и обороняют моральное состояние своих земляков. Чтобы немного разбавить анекдоты на военную тематику, "Телеграф" предлагает своим читателям посмеяться над темами, которые остаются актуальными всегда и в жизни каждого человека на этой Земле.
Мы предлагаем вам на несколько минут вернуться в мирное время и посмеяться над анекдотами о дне рождении.
- Дорогой, ты помнишь ту сцену из "Основного инстинкта", где Шэрон Стоун ногу на ногу перекидывает?
— Конечно!
— Значит, это ты помнишь! А то, что у жены сегодня день рождения, это ты, козёл, опять забыл!
Друг сказал, что главное не подарок, а внимание. Поэтому на его днюху я весь день очень пристально на него смотрел.
Задувая свечи на торте, я загадала, чтобы исполнилась моя заветная мечта, но исполнилось сорок…
Жена попросила меня подарить ей на день рождения что-нибудь с алмазиком… Вот думаю: алмазное сверло подойдет?
- Вот, братан, поздравляем тебя с днём рождения и дарим эту вот биту.
- Да я совсем не хотел биту, я ещё не выбрал себе подарок…
- Братан, бери биту, иди на улицу и выбирай себе любой подарок!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о детях.