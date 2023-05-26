Очень жаль, что "500 дней лета" — это только название фильма: смешные шутки про самую жарку пору года

А не пора ли подготовить свое настроение к лету?

Совсем скоро наступит лето, хотя погода сейчас об этом совсем не говорит, а вот календарь стремительно несется к июню и жаре. Ну, что давайте тогда готовиться к лету, только делать это будет не на велотренажерах, а покачаем пресс смехом и веселыми шутками.

Вашему вниманию подборка шуток о жаркой погоде и лете от "Телеграфа". Читайте, смейтесь и заряжайтесь позитивом не только на день, но и на всю жаркую пору.

Начинать готовить тело к лету — это как заходить в холодное озеро. Делайте это постепенно. Посмотрите на пыльные гантели. Потрогайте скакалку. Полежите на беговой дорожке. Привыкайте.

Купил жвачку со вкусом тропических фруктов и салфетки с запахом океанского бриза. А как вы собираетесь отдохнуть этим летом?

Достал из шкафа для примерки все свои летние вещи. Что могу сказать: по размеру мне только полотенце…

С приходом лета в медицинских диагностических центрах курортных городов появятся новые услуги: рентген с павлином, МРТ с обезьянкой, УЗИ с питоном…

В летнюю жару начинаешь понимать почему женщины в Африке носят только бусы.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о неудачах оккупантов на фронте, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.