Дуже шкода, що "500 днів літа" — це тільки назва фільму: смішні жарти про спекотну пору року

А чи не час підготувати свій настрій до літа?

Незабаром настане літо, хоча погода зараз про це зовсім не говорить, а ось календар стрімко мчить до червня і спеки. Ну, що нумо готуватися до літа, тільки робити це буде не на велотренажерах, а покачаємо прес сміхом і веселими жартами.

До вашої уваги добірка жартів про спекотну погоду та літо від "Телеграфа". Читайте, смійтеся і заряджайте позитивом не лише на день, а й на всю спекотну пору.

Починати готувати тіло до літа — як заходити в холодне озеро. Робіть це поступово. Подивіться на гантелі. Поторкайте скакалку. Полежте на біговій доріжці. Звикайте.

Купив жуйку зі смаком тропічних фруктів та серветки із запахом океанського бризу. А як ви збираєтеся відпочити цього літа?

Дістав із шафи для примірки всі свої літні речі. Що можу сказати: за розміром мені тільки рушник.

З приходом літа в медичних діагностичних центрах курортних міст з’являться нові послуги: рентген з павліном, МРТ з мавпочкою, УЗД з пітоном.

У літню спеку починаєш розуміти, чому жінки в Африці носять тільки намисто.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про невдачі окупантів на фронті, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.