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Дуже шкода, що "500 днів літа" — це тільки назва фільму: смішні жарти про спекотну пору року

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Дуже шкода, що "500 днів літа" — це тільки назва фільму: смішні жарти про спекотну пору року

А чи не час підготувати свій настрій до літа?

Незабаром настане літо, хоча погода зараз про це зовсім не говорить, а ось календар стрімко мчить до червня і спеки. Ну, що нумо готуватися до літа, тільки робити це буде не на велотренажерах, а покачаємо прес сміхом і веселими жартами.

До вашої уваги добірка жартів про спекотну погоду та літо від "Телеграфа". Читайте, смійтеся і заряджайте позитивом не лише на день, а й на всю спекотну пору.

Починати готувати тіло до літа — як заходити в холодне озеро. Робіть це поступово. Подивіться на гантелі. Поторкайте скакалку. Полежте на біговій доріжці. Звикайте.

Анекдоти про літо та спеку

Купив жуйку зі смаком тропічних фруктів та серветки із запахом океанського бризу. А як ви збираєтеся відпочити цього літа?

Анекдоти про літо

Дістав із шафи для примірки всі свої літні речі. Що можу сказати: за розміром мені тільки рушник.

Анекдоти про спеку

З приходом літа в медичних діагностичних центрах курортних міст з’являться нові послуги: рентген з павліном, МРТ з мавпочкою, УЗД з пітоном.

Анекдоти про плани на літо

У літню спеку починаєш розуміти, чому жінки в Африці носять тільки намисто.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про невдачі окупантів на фронті, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.

Теги:
#Літо #Сміх #Гумор #Анекдот #Приколи #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти