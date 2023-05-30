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Китекат с валерьянкой - и ваша кошка весела и довольна: уморительные шутки про кошатников

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Китекат с валерьянкой - и ваша кошка весела и довольна: уморительные шутки про кошатников Новость обновлена 30 мая 2023, 10:24

Предлагаем зарядиться позитивом и приятными эмоциями вместе с котиками

Домашние любимцы — бесконечный источник веселых и уморительных историй. И лидерские позиции в этом списке занимают конечно же — коты. Эти милые вредины точно знают, как поднять настроение хозяевам своими выходками.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться анекдотам о кошках и их хозяевах.

Моя кошка в благодушном настроении пребывает исключительно утром, когда все собираются уходить. Она даже согласна потерпеть, пока ее гладят, лишь бы мы побыстрее свалили из ЕЁ дома.

Анекдоты про котов

У кота страсть забираться во всякие шкафы и устраиваться там спать.

Супруга забыла закрыть свой ящик с нижним бельем… В результате дом был разбужен детским шепотом:

— Мама, у тебя в трусах кот гнездо свил!

Анекдоты про кота

Сегодня услышала, как моя соседка долго уговаривала своего кота слезть с дерева.

Последняя её фраза, в общении с котом, была шедевральной:

— Ну тогда, блин, зараза ты упрямая, не ори! Вей гнездо и ложись спать!

Анекдоты про кота и борщ

Мы продавали диван. Приехали покупатели, увезли. Через два часа раздается телефонный звонок:

— У вас есть кот?

— Есть.

— Серый? Полосатый?

— Да…

— Он не хочет расставаться с диваном.

Анекдоты про кота и хозяина

Жена приучает к чистоте и гигиене. Взял кота, погладил — помыл руки. Выхожу из ванной, а кот сидит на полу и вылизывает лапы. Ок, 1:1.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов об алкоголе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

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