Китекат с валерьянкой - и ваша кошка весела и довольна: уморительные шутки про кошатников
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Домашние любимцы — бесконечный источник веселых и уморительных историй. И лидерские позиции в этом списке занимают конечно же — коты. Эти милые вредины точно знают, как поднять настроение хозяевам своими выходками.
"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться анекдотам о кошках и их хозяевах.
Моя кошка в благодушном настроении пребывает исключительно утром, когда все собираются уходить. Она даже согласна потерпеть, пока ее гладят, лишь бы мы побыстрее свалили из ЕЁ дома.
У кота страсть забираться во всякие шкафы и устраиваться там спать.
Супруга забыла закрыть свой ящик с нижним бельем… В результате дом был разбужен детским шепотом:
— Мама, у тебя в трусах кот гнездо свил!
Сегодня услышала, как моя соседка долго уговаривала своего кота слезть с дерева.
Последняя её фраза, в общении с котом, была шедевральной:
— Ну тогда, блин, зараза ты упрямая, не ори! Вей гнездо и ложись спать!
Мы продавали диван. Приехали покупатели, увезли. Через два часа раздается телефонный звонок:
— У вас есть кот?
— Есть.
— Серый? Полосатый?
— Да…
— Он не хочет расставаться с диваном.
Жена приучает к чистоте и гигиене. Взял кота, погладил — помыл руки. Выхожу из ванной, а кот сидит на полу и вылизывает лапы. Ок, 1:1.
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов об алкоголе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.